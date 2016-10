Weil der Stadt Kind leicht, Taxifahrer schwer verletzt

Von red 26. Oktober 2016 - 14:34 Uhr

In Weil der Stadt will ein Taxifahrer ein Auto überholen. Dabei kommt es zu einem Unfall, bei dem auch ein Kind verletzt wird.





Weil der Stadt - In Weil der Stadt (Kreis Böblingen) ist es am Mittwochvormittag zu einem Unfall gekommen, bei dem unter anderem ein Kind verletzt worden ist.

Wie die Polizei berichtet, war ein 62 Jahre alter Taxifahrer gegen 9.20 Uhr mit seinem VW auf der Bundesstraße 295 in Richtung Calw unterwegs. Vermutlich um zu überholen, scherte er kurz nach Weil der Stadt nach links aus, streifte dabei aber einen entgegenkommenden Wagen seitlich. Anschließend geriet der VW erneut in den Gegenverkehr und prallte dort frontal in einen Audi, an dessen Steuer ein 33-Jähriger saß.

Alle drei Fahrer sowie der neun Jahre alte Beifahrer im Audi mussten von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden, der Taxifahrer erlitt schwere Verletzungen. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Strecke teilweise gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.