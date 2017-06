Weil der Stadt Fahrzeugbrand mit schweren Folgen

Von red/pol 17. Juni 2017 - 11:52 Uhr

In Weil der Stadt steht ein Transporter in Flammen. Das Feuer breitet sich schnell aus und greift auch auf ein Nachbargebäude über.





Weil der Stadt - Im Ortsteil Schafhausen geriet am Freitag gegen 19.15 Uhr ein, neben einem Holzschuppen abgestellter Sprinter in Brand, sodass das Feuer auch auf den Schuppen übergriff. Obwohl die Freiwillige Feuerwehr Weil der Stadt mit neun Fahrzeugen und 54 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung ausgerückt war, konnte ein weiteres Übergreifen des Feuers auf eine angrenzende Garage nicht verhindert werden. Da in der Garage zudem noch zwei Sportmotorräder abgestellt waren, beläuft sich der entstandene Gesamtschaden auf rund 80.000 Euro. Vom Rettungsdienst waren vorsorglich vier Fahrzeuge mit 15 Helfern entsandt worden. Glücklicherweise gab es jedoch keine Verletzten. Da die Brandursache noch ungeklärt ist, wird noch ein Sachverständiger hinzugezogen.

