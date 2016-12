Weihnachtsspots 2016 Die schönsten Werbespots der Adventszeit

Von red 10. Dezember 2016 - 08:00 Uhr

Mehr als ein reiner Werbespot: Ein polnischer Rentner lernt fleißig Englisch für einen herzerwärmenden Zweck.Foto: Screenshot Youtube/Allegro

Emotional und berührend – das sind sie, die diesjährigen Weihnachtswerbespots der großen Firmen und Kaufhäuser. Mit viel Gefühl wollen sie Kunden locken. Wir haben die schönsten davon zusammengestellt.

Stuttgart - Weihnachten: Für die einen ist es das Fest der Liebe, für die anderen nur ein weiterer Grund, noch mehr einzukaufen und sich dem Shoppingwahnsinn hinzugeben. Auch die großen Kaufhäuser und Firmen bereiten sich das ganze Jahr auf die Adventszeit vor, um die Verbraucher mit emotionalen und bewegenden Werbespots auf die Weihnachtszeit einzustimmen und Werbung für ihre Produkte zu machen.

Wie jedes Jahr behandeln auch die aktuellen Spots weihnachtliche Themen wie Nächstenliebe, Zeit und Freude schenken oder einfach das Zuhausesein bei seinen Liebsten. In diesem Jahr sind dabei wieder berührende und emotionale Kurzfilme entstanden, die wir gesammelt haben:

Platz 1: Spenden statt Kaufen

Obwohl die Weihnachtszeit die umsatzstärkste im ganzen Jahr ist, verzichtet der Kaffeeunternehmer Tschibo in diesem Jahr auf die Produktion eines aufwändigen Weihnachtswerbespots. Statt inszenierter Festagsfreude hat das Unternehmen ehrenamtliche Helfer der Tafel besucht und gefragt: Wie feierst du Weihnachten? „Mit 350 Omas und 270 Opas“, antwortet da Sarah, die bei der Tafel arbeitet, die von Tschibo in diesem Jahr mit 100.000 Paketen unterstützt wird. Bis zum 24.Dezemeber sammelt das Unternehmen pro 10 Euro Einkauf 20 Cent für ein Paket, das dann an einen Bedürftigen in Deutschland verschenkt wird.

Platz 2: Aus Liebe zur Familie

Zum ersten Mal überhaupt möchte ein polnischer Renter seine Enkelin in England besuchen – die spricht aber nur Englisch. Damit ihn seine kleine Enkelin überhaupt verstehen kann, bestellt sich der alte Herr kurzerhand einen Sprachkurs übers Internet und lernt fortan Vokablen: In der Badewanne, im Bus, beim Frühstück und beim Abendessen.

Mit seinem sehr berührenden Werbespot zeigt der polnische Onlinehändler Allegro, was wir alles für unsere Liebsten tun:

Platz 3: Weihnachtliches Spitzenkino

Niemand geringeres als Regisseur und Meister der Perfektion, Wes Anderson, beschert uns dieses Jahr die perfekte Inszienierung von Weihnachten – in einem alten Zug mit Oscar-Preisträger Adrien Brody als herzensguter Schaffner.

Im altenbekanntem Retro-Look inszeniert Anderson die Winterkollektion des schwedischen Bekleidungsriesen H&M dezent im Hintergrund und lässt den Gedanken „Come together“, der auch der Titel des vierminütigen Kurzfilms ist, groß rauskommen:

Platz 4: Geschenke, die jeder liebt

Das britische Kaufhaus John Lewis aus London macht mit einem charmanten und klug-animierten Werbespot auf sich aufmerksam: Ein Trampolin, das von einem Familienvater hingebungsvoll am Weihnachtsabend im Garten aufgebaut wird, erfreut nicht nur die kleine Tochter: wunderschön und bis ins Detail animiert, wagen sich zwei Füchse auf das Trampolin – gefolgt von immer mehr wilde Tierchen, die verzückt durch die Luft springen. Nur einer darf nicht mitmachen: der Familienhund Buster. Am Weihnachtsmorgen schlägt dann aber seine Stunde: Platz 5: Zeit schenken

Im vorweihnachtlichen Stress bleibt vor allem eins auf der Strecke: die wertvolle Zeit mit den Liebsten. Da werden eifrig die perfekten Weihnachtsplätzchen gebacken und direkt fotografiert, die Weihnachtsdeko angebracht, der Weihnachtsbaum ausgesucht und die Zeit auf dem Weihnachtsmarkt totgeschlagen. Bei all den Verpflichtungen bleiben aber die kleinsten auf der Strecke: die Kinder. Denn für den Nachwuchs gibt es kein schöneres Geschenk, als Zeit und Aufmerksamkeit. Genau das thematisiert die Supermarktkette Edeka im aktuellen Weihnachtswerbespot und will zum Ausdruck bringen: Zeit ist das schönste Geschenk.