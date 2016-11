Weihnachtsmarkt in Stuttgart Der Budenzauber aus der Vogelperspektive

Von nay/ktm 29. November 2016 - 13:59 Uhr

Seit gut einer Woche lockt der Weihnachtsmarkt die Besucher an und verleiht der Stuttgarter Innenstadt eine festliche Szenerie. Aber auch aus der Vogelperspektive, vom Rathausturm gesehen, strahlt der Weihnachtsmarkt in goldenem Glanz.





Stuttgart - Seit vergangener Woche erstrahlt die Stuttgarter Innenstadt ab dem frühen Nachmittag in einem bunten Lichterglanz. Der Weihnachtsmarkt ist in diesem Jahr mit 31 Tagen sogar länger als zuletzt geöffnet. Und weil der Markt gerade in den Abendstunden bei den Besuchern besonders beliebt ist zum Bummeln und Glühwein trinken, ist an den Wochenenden abends jeweils eine Stunde länger geöffnet – bis 22 Uhr.

Die liebevoll geschmückte Budenstadt erstreckt sich vom Königsbau und dem Neuen Schloss bis zum Schiller- und Karlsplatz. Dort befindet sich unter anderem das finnische Dorf, welches inzwischen seine eigene kleine Tradition in der Landeshauptstadt hat.