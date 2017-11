Weihnachtsmarkt in Stuttgart Betonbarrieren an vier Stellen geplant

Von Christine Bilger 22. November 2017 - 11:57 Uhr

Die Weihnachtsmärkte in der Region werden auch dieses Jahr wieder gut geschützt (Symbolbild). Foto: dpa

In Stuttgart setzt man zur Absicherung des Weihnachtsmarkts weiterhin auf Betonbarrieren. In anderen Städten kommen neue Methoden der Absicherung zum Einsatz.

Stuttgart - Die Stuttgarter haben sich im vergangenen Advent an einen Anblick gewöhnen müssen, der inzwischen bei Großveranstaltungen zum normalen Straßenbild gehört: Rund um den Weihnachtsmarkt werden wieder Betonsperren stehen, so, wie sie im Winter 2016 nach dem Attentat mit einem Lastwagen auf den Berliner Weihnachtsmarkt errichtet worden waren. Geplant sind Standort an der Planie, der Kienestraße, der Bolzstraße und der Marktstraße, teilte der Pressesprecher Marthin Thronberens mit. Weitere Details besprechen die Vertreter der Stadt, der Polizei und der Veranstaltungsgesellschaft In.Stuttgart am Mittwoch. Eventuell sollen dabei noch weitere Standorte ins Spiel gebracht werden.

Ludwigsburg setzt auf Wassersäcke

Während Stuttgart noch auf die klassischen Betonsperren setzt, bringt Ludwigsburg in diesem Jahr ein neues Modell in den Einsatz: In der Barockstadt werden große Wassersäcke aufgestellt. Am Dienstag wurden sie befüllt, am Mittwoch bekamen sie noch eine Holzverkleidung verpasst. „Damit fügen sie sich besser in das Gesamtbild ein – sie sind ein wenig ästhetischer als die Betonsperren“, sagt Peter Spear, der Sprecher der Stadt Ludwigsburg. Rund 15 000 Euro hat die Barockstadt für die 26 überdimensionalen Wassersäcke ausgegeben.