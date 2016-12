Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz Alle Informationen zum Anschlag in Berlin

Von red 21. Dezember 2016 - 13:54 Uhr

Ein Lkw ist in einen Berliner Weihnachtsmarkt gerast, zwölf Menschen sterben. Die Bundesregierung geht von einem Terroranschlag aus. Wie geht es nun weiter auf den Weihnachtsmärkten? Wie ist die Stimmung unter den Besuchern? Und wie reagiert die internationale Politik? Hier die wichtigsten Informationen.





Berlin - Am Montagabend rast ein Lastwagen mit hoher Geschwindigkeit in einen Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz und reißt zwölf Menschen in den Tod. Dutzende werden teils schwer verletzt. Auf unserer Themenseite sind alle aktuellen Ereignisse rund um die Geschehnisse in der Hauptstadt versammelt – im Folgenden bieten wir Ihnen eine Übersicht über allgemeine Informationen:

Mehr zum Thema

– Hier finden Sie einen Überblick darüber, was wir aktuell über die Ereignisse wissen – und was nicht.

– Blumen, Gedenkschilder und Gottesdienste für die Toten. Die Hauptstadt befindet sich im Schockzustand. Die Berliner trauern.

– Was passiert auf den Weihnachtsmärkten im Land und in der Region nach dem Anschlag in Berlin? In Karlsruhe, Freiburg und Konstanz geht es weiter – in engem Kontakt zu den Sicherheitsbehörden. Auch der Stuttgarter Weihnachtsmarkt rüstet sich. Den Artikel dazu gibt es hier. Und wie die Märte in der Region reagieren, lesen Sie hier.

– Nach dem Anschlag herrscht auf dem Weihnachtsmarkt in Stuttgart Bestürzung über die furchtbare Tat. Zugleich bricht sich aber auch eine Jetzt-erst-recht-Mentalität Bahn. Das zeigt unsere Besucherumfrage.

– Der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin hat weit über Deutschland hinaus Betroffenheit ausgelöst. Die internationalen Pressestimmen lesen Sie hier. Auch Politiker reagieren mit Ensetzen und Mitgefühl.

– Ebenso gab es im Netz viele Reaktionen – und eine Menge Solidaritätsbekundungen. Mehr dazu hier.

– Wie erklärt man Kindern und Jugendlichen den Anschlag von Berlin und die erhöhte Polizeipräsenz in den Innenstädten? Das lesen Sie hier.