Weihnachtsmärkte rund um Esslingen Kurzer Budenzauber in kleinen Orten

Von kaw/red 20. November 2017 - 09:00 Uhr

In Esslingen steht in der Adventszeit der berühmte Mittelaltermarkt. Die kleineren Städte und Gemeinden in der Region haben ihren eigenen weihnachtlichen Budenzauber. Eine Übersicht über die zahlreichen Weihnachtsmärkte in der Region.





Region Esslingen - Fast jeder Ort im Landkreis Esslingen hat seinen eigenen Weihnachtsmarkt. Zwar ist der Budenzauber in den kleineren Städten überschaubarer als in Esslingen, dafür kommen die Besucher meistens schneller zu den Ständen und an ihre Bratwurst oder den obligatorischen Glühwein. Die Planung des Besuchs ist dabei jedoch die halbe Miete, denn mancherorts dauert der lokale Weihnachtsmarkt nur einen Tag.

Eine Übersicht über die Weihnachtsmarkt-Termine von Aichtal bis Wolfschlugen:

Aichtal Ortskern Grötzingen: Nikolausmarkt, Samstag, 2. Dezember, 14 bis 20 Uhr, Sonntag, 3. Dezember, 11.30 bis 18 Uhr.

Aichwald-Aichschieß Alte Dorfstraße, Aichschieß: Weihnachtsmarkt, Sonntag, 10. Dezember, 11 bis 18 Uhr.

Altbach Marktplatz: Weihnachtsmarkt, Samstag, 9. Dezember, 11 bis 19 Uhr.

Baltmannsweiler Hof der Grundschule Hohengehren: Weihnachtsmarkt, Sonntag, 3. Dezember, ab 11 Uhr.

Bempflingen Festplatz Kleinbettlingen: Weihnachtsmarkt, Samstag, 2. Dezember, ab 11 Uhr.

Beuren Ortsmitte: Beuren im Lichterglanz, Weihnachtsmärktle, Freitag, 1. Dezember, 16 bis 21 Uhr.

Deizisau Marktplatz und Marktstraße: Weihnachtsmarkt, Sonntag, 10. Dezember, ab 11 bis 19 Uhr.

Denkendorf Rathausplatz: Weihnachtstreff der Denkendorfer Vereine, Sonntag, 10. Dezember, 11 bis 20 Uhr.

Dettingen/Teck Rathausplatz: Weihnachtsmarkt, Sonntag, 17. Dezember, ab 10.30 Uhr.

Erkenbrechtsweiler Rund ums Bürgerhaus: Weihnachtsmarkt, Samstag, 2. Dezember, ab 16.30 Uhr.

Esslingen Marktplatz, Rathausplatz und Hafenmarkt: Weihnachts- und Mittelaltermarkt, Dienstag, 28. November bis Freitag, 22. Dezember, So bis Mi täglich 11 bis 20.30 Uhr, Do bis Sa täglich 11 bis 21.30 Uhr. Letzter Markttag 11 bis 18 Uhr.

Filderstadt Bernhausen,Fußgängerzone: Nikolausmarkt, Samstag, 2. Dezember, 8 bis 18 Uhr. Rund um die Jakobuskirche: Weihnachtswunder – Der Weihnachtsmarkt für einen guten Zweck, Samstag, 9. Dezember, 11 bis 21 Uhr.

Plattenhardt, rund ums Rathaus: Weihnachtsmarkt, Samstag, 16. Dezember, 10 bis 19 Uhr.

Frickenhausen Alter Schulhof: Winterzauber Weihnachtlicher Markt, Samstag, 9. Dezember, 16 bis 19 Uhr, Sonntag, 10. Dezember, 11 bis 18 Uhr.

Großbettlingen Rathausplatz: Adventsmarkt, Freitag, 1. Dezember, 15 bis 20 Uhr.

Holzmaden Rathausplatz: Singen und Musizieren unterm Weihnachtsbaum, Sonntag, 17. Dezember, ab 17 Uhr.

Kirchheim/Teck Rollschuhplatz: Weihnachtsmarkt unter dem Motto „Fabelhafte Weihnachten“, Donnerstag, 7. bis 17. Dezember , täglich 11 bis 20 Uhr.

Jesingen Rund um das Alte Rathaus: Adventsmarkt, Samstag, 25. November, 16 bis 21 Uhr.