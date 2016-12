Weihnachtsdeko XXL 60.000 Lichter blinken in Nachbars Garten

Von red/dpa 17. Dezember 2016 - 11:33 Uhr

Als Weihnachtshasser sollte man möglichst nicht in die Nähe von Thomas Bittelmeyer ziehen. Der Familienvater aus Friedrichshafen ist für seine spektakuläre Deko berüchtigt.





3 Bilder ansehen

Friedrichshafen - Rentiere, Pinguine, ein Eiffelturm und Weihnachtsmann im Heißluftballon: Im Garten von Thomas Bittelmeyer in Friedrichshafen am Bodensee blinken zehntausende Lichter im Takt zu verschiedenen Weihnachtsschlagern. Wie jedes Jahr baut der 46-Jährige mit aufwendigen Licht- und Tonarrangements eine knallbunte Weihnachtslandschaft vor sein Haus. In diesem Jahr lässt er die rund 60.000 Lichter bis zum 1. Januar jeden Abend fünf Stunden lang leuchten. Über allem thront ein fünf Meter hoher, aufblasbarer Weihnachtsmann, mittendrin läuft ein Countdown mit der Zahl der Tage bis zum Fest.

Mehr zum Thema

Die Nachbarn tolerieren die Weihnachtsdeko XXL

Angefangen habe er vor 25 Jahren mit ein paar Lichterketten, sagt Bittelmeyer: „Lichttechnik hat mich immer fasziniert, das ist mein Hobby, wie für andere die Modelleisenbahn.“ Über die Jahre kamen immer mehr Leuchten und Figuren dazu. Inzwischen braucht der Familienvater rund vier Wochen für den Aufbau, „mit vielen Helfern“. Die Nachbarn tolerierten sein ungewöhnliches Hobby, das Schaulustige aus dem ganzen Umland anlockt: „Es gibt keine Beschwerden.“ Für seine Familie sei das Weihnachtswunderland im Garten Normalität: „Die Kinder sind damit aufgewachsen.“

Die Stromkosten des allabendlichen Spektakels seien vergleichsweise gering, sagt Bittelmeyer - „im Vergleich zu den Anschaffungskosten von Figuren und Technik“. Sind Christkind und Co. wieder abgebaut, verschwinden sie bis zum nächsten Jahr in einer angemieteten Garage.