Weihnachtliches Strohgäu Ob Band oder Stern – Lichter machen Stimmung im Ort

Von Klaus Wagner 21. Dezember 2016 - 18:00 Uhr

Die Menschen in den Strohgäu-Kommunen erfreuen sich nicht nur an den letzten Tagen vor dem Fest an der weihnachtlichen Beleuchtung der Straßen.





Strohgäu - Sie gehören zu jedem Ort, die Lichter an Giebeln und über den Straßen, die Sterne an Lichtmasten in verschiedenen Größen und Formen. Unsere Fotografen haben sich umgesehen in den adventlich und weihnachtlich geschmückten Straßen von Münchingen und Korntal, in Hemmingen, Ditzingen und Gerlingen. Dabei fällt eines auf: das warme, kerzenähnliche Licht von Glühbirnen bildet einen starken Kontrast zur kalten Anmutung der Lichtfarbe moderner LED-Lampen. In Gerlingen feiert die Weihnachtsbeleuchtung Premiere: Für die neuen Lichtbänder an den Straßenlaternen haben sich die Bürger ausgesprochen. Der Probeaufbau mutete zwar im März dieses Jahres merkwürdig an – aber nun glänzt Gerlingen mit mondänem Lichtschmuck.

