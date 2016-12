Weihnachten und Silvester Die zehn besten Mini-Serien für die Feiertage

Von Nora Chin 22. Dezember 2016 - 16:37 Uhr

Wenn Sie die Feiertage mit guter Unterhaltung zuhause verbringen wollen, wie wäre es mit sehenswerten TV-Serien, die nach wenigen Folgen vorbei sind? Wir geben einen Überblick, welche Mini-Serien sich lohnen – und wo sie zu sehen sind.





Stuttgart - Weihnachten, die Tage zwischen den Jahren und Silvester – das bedeutet: endlich mal wieder Zeit für Entspannung und für richtig gutes Fernsehen. Doch was anschauen? Wer schon alle Weihnachts-Filmklassiker von „Drei Haselnüsse für Aschenbrösel“ bis zu „Der kleine Lord“ bis zum Überdruss konsumiert hat, der sollte es mal mit einer Mini-Serie probieren: wenige Folgen, eine abgeschlossene Handlung – perfekt für die Feiertage. Wir geben einen Überblick darüber, welche Mini-Serien sich lohnen und wo sie zu sehen sind.

The Young Pope

Um was geht’s? Er läuft mit Flip-Flops durch den Vatikan, raucht, redet blasphemisch und macht seine Mitarbeiter rund: Lenny Belardo (gespielt von Jude Law) ist noch nicht mal 50 Jahre alt und wird zum ersten US-amerikanischen Papst gewählt. Er nennt sich Pius XIII. – und erweist sich in seiner neuen Rolle als kein einfaches Kirchenoberhaupt: Er trifft auf der einen Seite ultrakonservative Entscheidungen, auf der anderen Seite schlägt sein Herz für die Schwachen und Armen. Willkommen in der katholischen Kirche der Zukunft, wie der italienische Star-Regisseur Paolo Sorren­tino sie sieht. In „The Young Pope“ spielt neben Jude Law auch Oscar-Preisträgerin Diane Keaton als Schwester Mary eine tragende Rolle.

Wo zu sehen? Zu sehen ist die Mini-Serie, die acht Teile umfasst, beim Bezahlsender Sky.