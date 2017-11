Weihnachten kann kommen Robbie Williams verwandelt sich in einen Elf

Von (mak/spot) 25. November 2017 - 16:50 Uhr

Robbie Williams kann Weihnachten kaum noch erwarten Foto: Andrea Raffin / Shutterstock.com

Robbie Williams singt zwar von Engeln, für die Weihnachtszeit setzt er aber lieber auf ein Elfen-Kostüm.

Nanu, gibt es die Elfen aus der Zeichentrickserie "Weihnachtsmann & Co.KG" mittlerweile auch im echten Leben? Naja, nicht ganz. Denn kaum ist Thanksgiving vorbei, befindet sich Robbie Williams (43, "Angels") schon total in Weihnachtsstimmung und hat sich kurzerhand in ein lustiges Elfen-Kostüm geworfen.

"Wenn du bemerkst, dass in einem Monat Weihnachten ist...", kommentiert der Sänger den Schnappschuss auf Instagram. Das lustige Foto kommt bei seinen Fans gut an - die amüsieren sich in den Kommentaren köstlich über das Outfit.

Mit einem derart weihnachtlichen Look steht den Festtagen ja nichts mehr im Wege!