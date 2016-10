Wegen Krankmeldungen Tuifly stellt am Freitag Flugbetrieb ein

Von red/rtr 06. Oktober 2016 - 18:24 Uhr

Bei Tuifly starten am Freitag keine Flieger.Foto: dpa

Die kriselnde Airline Tuifly rutscht tiefer in die Krise: wegen der zahlreichen Krankmeldungen können am Freitag keine Tuifly-Flieger starten.

Frankfurt - Wegen Krankmeldungen des Kabinenpersonals stellt der Ferienflieger Tuifly am Freitag den Flugbetrieb ein. Insgesamt fielen an dem Tag 108 Tuifly-Verbindungen aus, wie Tuifly am Donnerstagabend in Hannover mitteilte. Um Urlauber aus den Feriengebieten nach Hause zu bringen, habe die Konzernmutter TUI erneut Flugzeuge anderer Airlines gechartert. In den nächsten Tag sei mit weiteren Annullierungen zu rechnen.

Das Unternehmen leidet bereits seit dem Wochenende darunter, dass sich Kabinencrews vom Dienst abmelden. Die Angestellten reagieren damit nach Aussagen von Gewerkschaftern auf die Pläne der Konzernführung, aus Tuifly und Teilen von Air Berlin ein neues Ferienflugunternehmen zu schmieden.