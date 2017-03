Wegen Feinstaub-Demo Riesiges Stau-Chaos in Stuttgart

Von red 30. März 2017 - 19:03 Uhr

Feinstaub-Gegner legen den Verkehr in Stuttgart lahm: Die Demo sorgt am Donnerstag für ein Verkehrschaos in der Innenstadt. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel waren betroffen.





16 Bilder ansehen

Stuttgart - Sie protestierten gegen Feinstaub – und sorgten so für großen Ärger! Die Feinstaub-Gegner haben mit ihrer Demonstration am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt und in Stuttgart-Süd stark beeinträchtigt. Nach Angaben der Polizei haben sich etwa 500 Menschen an der Protestaktion beteiligt. „Es kam natürlich zu Verkehrsbeeinträchtigungen“, sagte ein Sprecher der Stuttgarter Polizei. Etwa 200 Beamte seien im Einsatz gewesen, größere Zwischenfälle habe es zunächst nicht gegeben.

Mehr zum Thema

Dicke Luft in Stuttgart

Um 17 Uhr hatte die Kundgebung in der Schickstraße begonnen. Anschließend gingen die Teilnehmer auf die B27 Hohenheimer Straße (Fahrtrichtung stadtauswärts) und wechselten in Höhe der Etzelstraße auf die B27 Hohenheimer Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts. Von dort ging es weiter auf den Charlottenplatz. Ebenfalls um 17 Uhr begann eine Fahrraddemo am Neckartor an der Stadtbahn-Station.

Auch die öffentlichen Verkehrsmittel sind von den Sperrungen betroffen: die Buslinien 42, 43 und 44 verkehren nicht wie sonst. Die Stadt bittet Verkehrsteilnehmer, den Bereich Charlottenplatz und B27 Hohenheimer Straße weiträumig zu umfahren.

Das ist der Streckenverlauf der Feinstaub-Demo in Stuttgart: