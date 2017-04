Wechsel perfekt Großkreutz schließt sich Darmstadt 98 an

Von red/dpa 11. April 2017 - 09:41 Uhr

Nach der Trennung vom VfB Stuttgart vor einem Monat hat Kevin Großkreutz einen neuen Verein gefunden.Foto: Pressefoto Baumann

Nach der Trennung vom VfB Stuttgart hat Kevin Großkreutz einen neuen Verein gefunden. Der 28-Jährige wechselt zum Bundesliga-Schlusslicht SV Darmstadt 98.

Darmstadt - Fußball-Weltmeister Kevin Großkreutz spielt künftig für den SV Darmstadt 98. Der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga bestätigte am Dienstag einen entsprechenden Bericht der „Bild“-Zeitung. Großkreutz erhält vom Sommer an einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019, nachdem sich der VfB Stuttgart vor einem Monat von ihm getrennt hatte. „Ich bin überglücklich und unheimlich stolz, dass es uns gelungen ist, einen Spieler wie Kevin Großkreutz nach Darmstadt zu holen und ihn von unserem Weg zu überzeugen“, sagte Trainer Torsten Frings in einer Clubmitteilung.

Mehr zum Thema

Frings hat sich um Großkreutz bemüht

Großkreutz sagte: „Ich freue mich riesig auf Darmstadt 98. Torsten Frings hat sich sehr um mich bemüht und zusammen mit den Verantwortlichen davon überzeugt, dass es der richtige Schritt für mich ist.“ Der 28-jährige frühere Dortmunder hatte nach seinem Aus beim Zweitligisten Stuttgart am 3. März noch angekündigt, sich vorerst aus dem Profi-Fußball zurückziehen zu wollen.

Der Vertrag mit dem VfB war aufgelöst worden. Damit reagierten die Schwaben auf einen folgenschweren nächtlichen Ausflug von Großkreutz mit Jugendlichen des VfB. Bei einem Angriff einer anderen Gruppe er verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Wie es zur Trennung von Kevin Großkreutz und dem VfB Stuttgart kam, sehen Sie im Video: