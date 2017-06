Wave-Gotik-Treffen 2017 in Leipzig Gruftis und Kostüm-Freaks geben sich die Ehre

Von red/dpa 03. Juni 2017 - 12:39 Uhr

Die Wave-Gotik-Szene trifft sich an diesem Wochenende traditionell in Leipzig. Neben klassischen Grufits bevölkern auch wieder Kostüm-Freaks die Stadt. Wir haben die Bilder vom WGT 2017.





Leipzig - Tausende Anhänger der „Schwarzen Szene“ treffen sich seit Freitag in Leipzig. Das Wave-Gotik-Treffen 2017 (WGT) hat begonnen. In diesem Jahr werden rund 20 000 Teilnehmer zu dem Festival erwartet, das 1992 mit gerade einmal 2000 Gleichgesinnten und acht Bands begonnen hat. Auf dem Programm der 26. Ausgabe stehen unter anderem Konzerte, zu denen sich in diesem Jahr mehr als 240 Künstler angesagt haben.

Im kulturellen Rahmenprogramm gibt es etwa Filmvorführungen, Autorenlesungen und Ausstellungen in Museen und Galerien. Der Festival-Charakter des Treffens wird traditionell beim Viktorianischen Picknick betont. Im Clara-Zetkin-Park kommen Hunderte Besucher zum Essen, Trinken und Plaudern zusammen. Die meisten von ihnen erscheinen in aufwendigen, teils bizarren Kostümen - sehr zur Freude der Fotografen.