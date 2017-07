Wasserversorgung in Stuttgart EnBW will 200 Millionen mehr für Wassernetz

Von Konstantin Schwarz 14. Juli 2017 - 10:38 Uhr

An der Hasenbergsteige hat die EnBW einen neuen Wasserbehälter in Betrieb genommen. Foto: EnBW

Der Aufsichtsrat der Energie Baden-Württemberg folgt dem Vorstand und lehnt eine Einigung mit der Stadt bei 280 bis 290 Millionen Euro ab.

Stuttgart - Der Aufsichtsrat der Energie Baden-Württemberg (EnBW) will das Wassernetz in der Landeshauptstadt nicht für 280 bis 290 Millionen Euro an die Stadt Stuttgart abgeben. Es liegt beim EnBW-Tochterunternehmen Netze BW.

Das Kontrollgremium ist am Donnerstag einer Entscheidung des EnBW-Vorstandes gefolgt, der den Wert des Netzes höher ansetzt. Diese Entscheidung wurde dem Aufsichtsrat zur Kenntnis gegeben. Damit hat die EnBW den entsprechenden Vergleichsvorschlag aus der Güteverhandlung des Landgerichts Stuttgart abgelehnt.

Der Stuttgarter Gemeinderat hatte ebenfalls am Donnerstag in einer nicht öffentlichen Sitzung Verkaufsverhandlungen auf der Grundlage von 280 bis 290 Millionen Euro befürwortet. Dabei habe es, so ein Teilnehmer, in dem 60 Köpfe zählenden Gremium drei Enthaltungen und zwei Gegenstimmen gegeben. Bei den Verhandlungen sollten die kaufmännischen und technischen Aussagen der Netze BW zur Wirtschaftlichkeit und zum Zustand der technischen Anlagen überprüft werden.

EnBW: Marktwert viel höher

Aus Sicht der EnBW liegt der Marktwert des Wassernetzes deutlich höher. Allerdings gibt es nur einen beschränkten Markt. Außer der Landeshauptstadt gibt es keinen Kaufinteressenten. Netze BW hatte zunächst einen Kaufpreis von 626, nach langen Verhandlungen gegenüber der Stadt dann einen Preis von 480 Millionen Euro genannt. Die Stadt hatte 140 bis 160 Millionen Euro geboten. Auch im Fall des ursprüngliche genannten Preises, so die Argumentation des EnBW-Vorstandes gegenüber dem Aufsichtsrat, würde der Kauf durch die Stadt für den Endkunden in Stuttgart zu keinem höheren Wasserpreis führen.

Das Landgericht hatte von beiden Streitparteien bis zu diesem Freitag eine Entscheidung verlangt, ob sie dem Vergleichsvorschlag folgen wollen. Die Richter könnten nun einen Gutachter zur Wertermittlung beauftragen. Vertreter des Energiekonzerns hatten früh im Verfahren klar gemacht, dass sie eine Entscheidung in erster Instanz von weiteren Gerichten überprüfen lassen wollten.