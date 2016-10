Washington Trumps neues Hotel mit Graffiti besprüht

Von red/dpa 04. Oktober 2016 - 08:36 Uhr

Das Hotel in der Pennsylvania Avenue wurde mit Graffiti besprüht – nun verdecken Holzbretter die bemalten Stellen.Foto: AFP

„Black lives matter“ sowie die Parolen „No justice“ und „peace“ wurden an die Fassade des neuen Trump-Hotels gesprüht. Auf Twitter kursierte ein Video, das offenbar den Täter in Aktion zeigt.

Washinton - Ein neues Hotel des US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump ist mit Graffiti besprüht worden. Wie Fotos auf Twitter zeigen, prangten am Samstagnachmittag der Name der Schwarzenbewegung „Black lives matter“ sowie die Parolen „No justice“ und „peace“ neben dem Eingang des Hotels in Washington. Kurz darauf wurden sie von Brettern verdeckt.

Auf Twitter kursierte ein Video, das offenbar den Täter in Aktion zeigt. Die Polizei sei am Samstag über den Vorfall informiert worden, berichtete der Sender CNN. Bislang sei niemand verhaftet worden.

Video Captures Vandal Spray-Painting 'Black Lives Matter' on Trump Hotel



Full Story - https://t.co/B9xboxoptD pic.twitter.com/hmm76MaqSr— Breaking911 (@Breaking911) 2. Oktober 2016

Das Hotel in der Pennsylvania Avenue wurde am 12. September eröffnet. Dabei hatten Bürgerrechtler gegen den Republikaner Trump demonstriert. Die Bewegung „Black Lives Matter“ prangert Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze an.