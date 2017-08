Washington Ein Trump-Huhn vor dem Weißen Haus

Von red/AP 10. August 2017 - 07:44 Uhr

Ein riesiges aufblasbares Küken mit der unverwechselbaren Frisur des US-Präsidenten Trump steht derzeit in Washington. Foto: AP

In der Nähe des Weißen Hauses in Washington steht derzeit ein riesiges aufgeblasenes Gummihuhn – es erinnert an den US-Präsidenten.

Washington - US-Präsident Donald Trump mag derzeit aus Washington ausgeflogen sein - eine besondere Version des Präsidenten war am Mittwoch (Ortszeit) jedoch trotzdem in der Nähe des Weißen Hauses zu finden: ein übergroßes aufgeblasenes Gummihuhn mit einer goldfarbenen Haartolle, das nur schwer nicht an den Präsidenten erinnern konnte. Das Gummitier mit grimmig dreinblickenden Gesicht war auf einem Rasen aufgestellt worden und blickte auf das Weiße Haus.

Mehr zum Thema

Huhn als Protest

Das Huhn war auch in einer Live-Übertragung eines bekannten US-TV-Senders deutlich zu sehen. Das Trump-Huhn war bereits im April einmal in der US-Hauptstadt aufgestellt worden, damals als Protest dagegen, dass Trump seine Steuererklärung nicht veröffentlichte. Auf dem Twitter-Account @TaxMarchChicken ist zu sehen, dass das Gummihuhn seither an verschiedenen Orten in den USA aufgeblasen wurde.