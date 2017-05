Waschanlage 7 Tipps zur Autopflege

So praktisch eine Waschstraße oder eine Waschanlage auch ist, so sollten Autofahrer vor Benutzung auf die Sauberkeit der Bürsten achten.Foto: dpa-Zentralbild

Das Autodach zieren Pfotenabdrücke von Mardern und Nachbars Katze. Und auf den Scheiben hat der Blütenstaub Schlieren hinterlassen: höchste Zeit für eine Autowäsche. Experten geben Tipps für die richtige Pflege und erklären, warum Glanzsprays gefährlich sind und was gegen Tierhaare auf Autositzen hilft.

Stuttgart - Es existiert keine bundeseinheitliche Regelung für das Autowaschen vor der Haustüre. In manchen Gemeinden ist die Pflege von Hand auf unbefestigtem Grund verboten, da aufgrund desWaschvorgangs chemische Stoffe sowie Treib- und Schmierstoffreste ins Grundwasser gelangen könnten. Doch auch bei einer Autowäsche auf befestigtem Grund kann es Probleme geben: Zuvor muss erst bei den zuständigen Behörden die Erlaubnis eingeholt werden.Wer sich die Bürokratie ersparen möchte, sollte entweder sogenannte SB-Waschboxen ansteuern, bei denen man die Autowäsche noch selbst erledigen muss.Oder der Autofahrer fährt zu einer Waschstraße oder einer Waschanlage. Die Reinigungswirkung ist laut ADAC bei beiden gleich.

Waschqualität prüfen

Weder Preis noch Waschdauer sind Qualitätsmerkmale für Waschanlagen oder -straßen Foto: dpa

Schadensfälle vorbeugen

Nach der Wäsche den Lack kontrollieren Foto: dpa-tmn

Es können aber auch umgekehrt Schäden bei der Wäsche entstehen. Daher ist es wichtig, anschließend das Fahrzeug genau in Augenschein zu nehmen – ob nicht etwa doch der Lack beschädigt wurde. In diesem Fall sollte man noch vor Verlassen des Grundstücks den Schaden beim Betreiber der Anlage melden, rät der ADAC. Allerdings muss der Kunde beweisen, dass der Schaden in der Waschstraße entstanden ist. Steht fest, dass der Schaden in der Anlage verursacht wurde, so besteht grundsätzlich eine Schadenersatzpflicht des Waschanlagenbetreibers. Er kann sich jedoch entlasten, wenn er nachweisen kann, dass der Kunde die Anlage nicht korrekt benutzt hat. Häufig versuchen Anlagenbetreiber, ihre Haftung mit Hinweis auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu umgehen. Doch nicht jede Klausel ist zulässig.

Waschprogramm wählen

Festgetrocknete Verschmutzungen müssen vor dem eigentlichen Waschgang eingeweicht werden Foto: ACE/Emmerling frei verwendbar

Es muss auch nicht das teuerste Programm sein. Wer Kosten sparen möchte, sollte laut ADAC eine einfache Schaumwäsche wählen. Bei stärkerer Verschmutzung ist eine zweifache Wäsche sinnvoll. Die meisten Waschstraßen bieten eine Konservierung mit Heißwachs an, das vor dem Trocknen auf das Fahrzeug gesprüht wird. Nach Angaben von ADAC halten solche Wachsbehandlungen allerdings nicht lange. Besser und auch kostensparender ist es, nach dem Waschen den Lack selbst mit Hartwachs zu polieren. Eine Unterbodenwäsche ist hauptsächlich in den Wintermonaten wichtig: Nach Angaben des Fraunhofer-Instituts für Lacktechnik in Bremen können Streusalze dem Unterboden und auch den Motorteilen zusetzen. Lagert sich das Salz in einer Blechfalz an, kann es in Verbindung mit Feuchtigkeit zu Korrosion kommen.

Sofort nachbehandeln

Autospiegel sollten von Hand gesäubert werden. Foto: dpa

Innenraum reinigen

Flusenbürsten entfernen Hundehaare von den Sitzen Foto: dpa

Motorwäsche sparen

Hochdruckreiniger sind für die Vorwäsche gedacht, nicht für die Motorwäsche. Foto: 64377919

Tierspuren entfernen