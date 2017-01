Was plant die Wilhelma 2017? Der Löwe feiert sein Comeback

Von Wenke Böhm 25. Januar 2017 - 15:58 Uhr

Stuttgart - Baustellen hier und da: Auf dem Gelände des Stuttgarter Zoos geht es zurzeit richtig rund. Der Chef Thomas Kölpin blickt auf die vielen Vorhaben im Jahr 2017. Dabei spielt auch der König der Tiere eine Hauptrolle.

Herr Kölpin, auf welche Neuerungen dürfen sich die Wilhelma-Besucher in diesem Jahr freuen?

Im Sommer wollen wir das neue Kleintier- und Vogelhaus eröffnen, wenn es durch den tiefen Frost im Winter keine Bauverzögerungen gibt. Hier werden wir Tupajas zeigen, also Spitzhörnchen, wie man sie aus dem Zeichentrickfilm Ice Age kennt - außerdem beispielsweise Nacktmulle, Tamanduas, Bali-Stare, Zwergfalken, Kurzohrrüsselspringer, Faultiere und den aus der Zeichentrickserie Looney Tunes bekannten Roadrunner.

Und wie gehen die Arbeiten an dem neuen Schneeleoparden-Gehege voran?

Gut. Es soll nach derzeitiger Planung im Herbst fertig sein, auf jeden Fall noch in diesem Jahr. Die Anlage wird rund vier Mal so groß wie die alte, sehr natürlich mit Versteckplätzen gestaltet und komplett übernetzt. Die Tiere springen bis zu 16 Meter weit. Wir hoffen, dass wir mit dem neuen Gehege auch wieder eine Zuchtgenehmigung bekommen. Während des Umbaus sind die Schneeleoparden im Raubtierhaus untergebracht. Wenn sie den Platz dort im Herbst wieder räumen, bietet das neue Möglichkeiten.

Welche?

Dann können die Löwen in die Wilhelma zurückkehren. Uns schwebt da eine Rochade vor: Die Tigerin würde in das kleinere Gehege wechseln, damit die Asiatischen Löwen ins größere ziehen können. Es ist die Art, die zurzeit am meisten von den Besuchern vermisst wird. Welche Tiere wir genau bekommen, wissen wir jetzt noch nicht, vermutlich werden es zwei Männchen sein. Daneben gibt es jetzt schon einen männlichen Leoparden, und ein Jaguar soll noch dazukommen.