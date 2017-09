Warum junge Leute in Parteien eintreten „Mir ist der Queer-Feminismus besonders wichtig“

Von Hanna Spanhel und Tilo Frank 20. September 2017 - 16:50 Uhr

Lange galten Parteien vielen als verstaubt. Doch seit Mitte 2016 haben sie wieder mehr Zulauf von jungen Menschen. Warum Melissa Zier aus Welzheim den Grünen beigetreten ist.

Stuttgart - Für Mellissa Zier, 19, ist schon lange klar, dass Homosexuelle genauso heiraten dürfen müssen wie Heterosexuelle. Die Schülerin aus Welzheim engagiert sich deshalb bei der Grünen Jugend und bei den Grünen. Gleichstellung, Nachhaltigkeit und die Umwelt sind für Melissa Zier wichtige Themen. Warum sie zu den Grünen gegangen ist, sagt sie in unserem Video.

Mehr zum Thema

Melissa Zier ist eine von sechs jungen Menschen, die in den letzten Monaten in eine Partei eingetreten sind. In unserem multimedialen Projekt mit dem SWR erfahren Sie mehr über die Jugendlichen – und hören die anderen Perspektiven.