Warnung vor Betrügern in Stuttgart Falsche Rentenversicherer am Telefon

Von Wolf-Dieter Obst 22. November 2016 - 08:01 Uhr

Bei Anruf Vorsicht: Immer öfter melden sich Betrüger in einer falschen Rolle am Telefon.Foto: dpa/Symbolbild

Trickbetrüger sind sehr erfinderisch, um an das Geld ihre Opfer zu gelangen. Vor dem neuesten Trick warnt jetzt die Deutsche Rentenversicherung.

Stuttgart - Die Ruheständler, die von diesen Betrügern angerufen werden, sind erst einmal schockiert: Am anderen Ende der Telefonleitung meldet sich ein Mitarbeiter der Rentenversicherung, berichtet von einem Gesetz, das im neuen Jahr gelte: Rentner müssten ein Notfallarmband, einen Notfallknopf und ein Notfalltelefon besitzen. Das ist erfunden.

Mit dieser Masche versuchen die Täter ihren Opfern die Daten ihrer Bankverbindung zu entlocken. Manchmal wird auch die sofortige Überweisung von Geld gefordert. Am Montag warnte die echte Deutsche Rentenversicherung vor dieser Betrugsmasche. „Fünf Betroffene haben sich in den letzten Wochen in Stuttgart gemeldet“, sagt Christoph Noth von der baden-württembergischen Abteilung der Rentenversicherung. Es wird vermutet, dass sich weitere Betroffene in verschiedenen Dienststellen des Landes gemeldet haben. Die Betrüger agieren bundesweit. Ende Oktober ging es in Frankfurt an der Oder los. Die echten Rentenversicherer stellen klar, dass keine solche Regelung eingeführt wird. Die Behörde würde auch nie telefonisch zu Zahlungen auffordern – oder um Kontodaten bitten. „Das geschieht immer schriftlich“, heißt es. Die Organisation hat für Verunsicherte ein kostenloses Infotelefon geschaltet. Es ist unter der Rufnummer 08 00-1000 480 24 zu erreichen.

Echte Rentenversicherung schaltet Infotelefon

Für die Polizei sind solche Betrugsfälle am Telefon keine Seltenheit. Zuletzt hatten sich in der Region Stuttgart häufig falsche Polizisten gemeldet, die angeblich wegen eines Einbruchs ermittelten. In der letzten Woche gab es zahlreiche Anrufe mit Schwerpunkt auf den Landkreisen Ludwigsburg und Böblingen. Auch in dieser Rolle ging es den Gaunern darum, etwas über die Vermögensverhältnisse ihrer Opfer herauszubekommen. In einem Fall erschienen die Täter anschließend bei einem Rentnerpaar – und erbeuteten 40 000 Euro.