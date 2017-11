Warmer November in Stuttgart Temperaturrekord nur knapp verpasst

Von Armin Friedl 23. November 2017 - 15:47 Uhr

Die Menschen zog es ins Freie, die Freiluft-Gastronomie war bestens besucht – aber der Temperaturrekord von 16,5 Grad für einen 23. November wurde an diesem Donnerstag nicht ganz erreicht.





11 Bilder ansehen

Stuttgart - Knapp verfehlt ist auch verfehlt: 16 Grad hat der Deutsche Wetterdienst als Tageshöchsttemperatur für Stuttgart gestern am Donnerstag durchgegeben. „Am Vormittag war es zeitweilig bewölkt, dadurch war es etwas abgeschattet“, so Andreas Pfaffenzeller vom Deutschen Wetterdienst. Die Rekordtemperatur für einen 23. November mit 16,5 Grad wurde also nicht erreicht. 1980 kam es zu diesem Spitzenwert.

Mehr zum Thema

Zurück in den normalen Bereich der Novembertemperaturen

Für diesen Freitag prognostiziert Pfaffenzeller 13 bis 14 Grad, für den Samstag elf Grad. Da soll es dann auch länger regnen. „Am Sonntag wird es dann wohl wieder Höchstwerte von nur fünf bis sechs Grad geben. Das entspricht eher der aktuellen Jahreszeit“, so der Wetterforscher.

Diese Temperaturen werden auf dem Schnarrenberg oberhalb von Bad Cannstatt gemessen. „Das ist ungefähr Halbhöhenlage“, so Pfaffenzeller. Für weiter unten will er andere Werte nicht ausschließen: „Da kann es Abweichungen bis zu einem halben Grad geben. In der Stadtmitte kann es also schon etwas wärmer sein, das lässt sich meist nicht so exakt feststellen“.