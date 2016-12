Walldorf bei Mannheim Wildschwein bricht in Fitnessstudio ein

Von lsw 19. Dezember 2016 - 14:12 Uhr

Ein Wildschwein trifft man wo? Natürlich im Fitnessstudio.Foto: dpa/Symbolbild

Ob es zum Training kam, oder sich einfach nur verlaufen hatte, bleibt unklar: Ein Wildschwein hat einem Fitnessstudio in Walldorf einen Besuch abgestattet.

Walldorf - Ein Wildschwein ist in ein Fitnessstudio in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) eingebrochen und hat sich bei der Aktion verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Inhaber in der Nacht zum Montag einen Einbruchsalarm bekommen und die Polizei alarmiert. Die Beamten umstellten und durchsuchten daraufhin das Gebäude, ohne fündig zu werden. Die Aufzeichnung der Überwachungskamera zeigte dann aber den Grund: Ein Wildschwein hatte die Eingangstür durchbrochen und es bis in die Herrenumkleide und in die Duschen geschafft.

Beim Verlassen des Studios prallte es gegen eine Schiebetür, die daraufhin splitterte. Mit leichten Verletzungen entkam es dann ins Freie. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.