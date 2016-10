„Walk for Freedom“ in Stuttgart Stiller Protest gegen Zwangsprostitution

Von red 15. Oktober 2016 - 21:14 Uhr

In Stuttgart haben am Samstag zahlreiche Frauen und Männer gegen Zwangsprostitution demonstriert. Wir haben die Bilder.





Stuttgart - Sie liefen in zumeist schwarzen Klamotten und mit einem Streifen Klebeband auf dem Mund durch Stuttgart und brachten damit ihren Protest gegen Zwangsprostitution zum Ausdruck. Beim diesjährigen „Walk for Freedom“ nahmen wieder zahlreiche Frauen, aber auch einige Männer teil und machten deutlich, was sie von derlei Methoden halten.

Um den stillen Protest zu untermauern hielten die Demonstranten Schilder in die Luft, auf denen zum Beispiel stand „Nicht zu verkaufen“ oder „Zwangsprostitution ist moderne Sklaverei“.

