Waldshut-Tiengen Junge nach Sturz in Brunnen von Mutter wiederbelebt

Von red/AFP 24. August 2017 - 12:23 Uhr

Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto). Foto: dpa

Dramatischer Unfall im baden-württembergischen Waldshut-Tiengen: Ein eineinhalbjähriger Junge ist in einem Park in einen Brunnen gefallen und beinahe ertrunken

Freiburg - Ein eineinhalbjähriger Junge ist in einem Park im baden-württembergischen Waldshut-Tiengen in einen Brunnen gefallen und beinahe ertrunken. Wie die Polizei in Freiburg am Donnerstag mitteilte, stürzte das Kind am Mittwochabend zunächst unbemerkt in den Schacht und ging unter. Als die Mutter die Lage erkannte, rannte sie zum Brunnen, zog den Jungen heraus und beatmete ihn.

Die Wiederbelebungsversuche waren demnach erfolgreich. Als nach kurzer Zeit ein alarmierter Rettungswagen eintraf, atmete der Junge bereits wieder selbstständig. Die Helfer brachten ihn in ein Krankenhaus, von wo er mit einem Hubschrauber weiter verlegt wurde. Nach Informationen der Polizei befand er sich am Donnerstag nicht mehr in Lebensgefahr.