Waldenbuch im Kreis Böblingen Tierärztin rettet Tiere aus brennendem Haus

Von red/rmu 27. Juni 2017 - 10:11 Uhr

Auf einem Balkon im Haus einer Tierarztpraxis in Waldenbuch bricht ein Feuer aus. Die Tierärztin und ihre Tochter zögern nicht lange.





Böblingen - Auf dem Balkon im zweiten Stock einer Hauses mit einer Tierarztpraxis in Waldenbuch (Kreis Böblingen) ist am Montag gegen 17 Uhr ein Feuer ausgebrochen.

Wie die Polizei berichtet, hatte die 28-jährige Tochter, die im an den Balkon angrenzenden Zimmer zunächst geschlafen hatte, das Feuer bemerkt und war in die Praxis im Erdgeschoss des Hauses in der Tübinger Straße gerannt. Gemeinsam mit ihrer 60-jährigen Mutter und einer Kundin verließ sie zunächst das Gebäude. Allerdings rannten die Tochter sowie die Tierärztin später wieder hinein, um die dort untergebrachten Tiere zu retten. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr versuchte ein Nachbar, mit einem Gartenschlauch den Brand einzudämmen.

Während die Feuerwehr mit 48 Kameraden und acht Einsatzfahrzeugen gegen das Feuer kämpfte, musste die nahegelegene Landesstraße für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Der Schaden beträgt rund 60.000 Euro. Menschen oder Tiere kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache ist noch unbekannt.