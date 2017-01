Waldbrände mitten im Winter Der Jochberg brennt

02. Januar 2017

Ein Hubschrauber fliegt am 2. Januar in Kochel am See (Bayern) über dem Kochelsee. Ein Bergsteiger hatte am Jochberg einen Flächenbrand ausgelöst. Rund hundert Hektar Wald und Wiese standen in Flammen, die Löscharbeiten könnten nach Angaben des Landratsamtes noch Tage dauern.Foto: dpa

Am Jochberg in Oberbayern brennen die Bäume. Anlass war ein Signalfeuer, das ein verunglückter Wanderer anzündete. Doch die eigentlichen Gründe, warum mitten im Winter der Bergwald Feuer fängt, sind weit bedrohlicher und liegen hoch droben in der Atmosphäre.

Kochel am See - Mit dem Sonnenaufgang hat die Feuerwehr die Löscharbeiten am Jochberg im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen (Oberbayern) wieder aufgenommen. Die Polizei sperrte die in der Nacht freigegebene Bundesstraße 11 ab 7 Uhr. Das Feuer sei eingedämmt, es gebe aber noch Glutnester, sagte ein Sprecher der Polizei in Bad Tölz am Montagmorgen.

Am Neujahrstag versuchten mehr als hundert Feuerwehrkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Jochberg, Bad Tölz und anderen Orten gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr die Flammen zu bekämpfen. Auch waren sieben Hubschrauber im Einsatz, die Löschwasser aus dem Kochelsee und dem Walchensee entnahmen und über den Flammen abwarfen. Die Helikopter sind seit dem Morgen wieder im Einsatz und unterstützen die Löscharbeiten aus der Luft.

Löscharbeiten werden noch Tage dauern

Zwei Männer hatten in der Silvesternacht am Graseck nördlich des Jochbergs ein Lagerfeuer entzündet. Ein 32-Jähriger, der mit einem 36-Jährigen auf den 1565 Meter hohen Jochberg zwischen Kochelsee und Walchensee geklettert war, um dort den Jahreswechsel zu feiern, stürzte aus unbekannter Ursache etwa 100 Meter ab, brach sich ein Bein und rief mit seinem Handy um Hilfe. Ob das Lagerfeuer als Signalfeuer gedacht war, um auf den Verletzten aufmerksam zu machen, muss nun die Kriminalpolizei Weilheim ermitteln.

Das Feuer geriet außer Kontrolle und setzte den Berg in Brand. „Der Bergwald stand da schon in Flammen, teilweise fielen neben den Rettern brennende Bäume um“, beschrieb Landrat Josef Niedermaier die Situation vor Ort, als die Feuerwehrmänner eintrafen. Um 3.40 Uhr rief er den Katastrophenfall aus.

Rund hundert Hektar Wald und Wiese (was 200 Fußballfeldern entspricht) standen in der Nacht zum Montag in Flammen. Die Löscharbeiten könnten nach Angaben des Landratsamtes in Bad Tölz noch Tage dauern. Der Mann wurde von der Bergwacht geborgen und ins Krankenhaus gebracht. Für die Löschtrupps am Boden sei die Arbeit aufgrund des steilen Geländes besonders schwierig, erklärte der Kreisbrandrat und örtliche Einsatzleiter Karl Murböck. „An dieser Stelle ist überhaupt keine Zugänglichkeit gegeben.“

Waldbrände im Winter?

Der Brand am Jochberg wirft ein Schlaglicht auf den extrem trockenen Winter im Alpenraum. Seit Monaten hat es in der Region kaum geregnet oder geschneit, oft sind die Berge bis in die Gipfellagen schneefrei. Durch die vielen sonnigen Tage sind Wälder und Almen vor allem an den Südseiten der Berge völlig ausgetrocknet, schon ein Funke genügt, um einen Waldbrand auszulösen. Normalerweise liegt um diese Jahreszeit in den Bergen viel Schnee, der Waldbrände verhindert. Erst größere Niederschläge, ob als Schnee oder Regen, könnten die angespannte Lage in den Alpen entscheidend verbessern.

„Die Wetterlage kommt uns kalt vor, aber sie ist alles andere als winterlich“, sagt Clemens Steiner vom Deutschen Wetterdienst in Stuttgart. Bis in höhere Luftschichten dominiert warme Mittelmeerluft, auf den höchsten Alpengipfeln wurden Mitte Dezember neue Rekordwerte gemessen. Auf dem 3580 Meter hohen Jungfraujoch in den Berner Alpen war es eine Temperatur von minus 0,1 Grad – das gab es noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Zuletzt war es dort 1933 zu dieser Jahreszeit so warm, bestätigt Stephan Bader von Meteo Schweiz.

Auf dem Feldberg beträgt die Durchschnittstemperatur bisher 2,4 Grad plus. Damit ist es auf dem höchsten Gipfel des Schwarzwalds um fast vier Grad zu warm. Unterdessen machen die Meteorologen Hoffnung auf einen weißen Winter. Schon ab dem nächsten Wochenende könnte ganz Deutschland dann unter einer weißen Schneedecke versinken. Ab 400 Meter könnte es schneien.

Globale Wetteranomalien

Einer Studie der österreichischen Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien zufolge sind auch in den nächsten Jahren in den Alpen wärmere und feuchtere Winter zu erwarten. Besonders die südlichen Alpen könnten von der Trockenheit im Winter betroffen sein.

Schon seit einigen Wochen beherrschen Hochdruckgebiete das Wetter in Mitteleuropa. Die Gründe für den bisher milden Winter sind in der Troposphäre zu finden. Dort wehen sogenannte Jetstreams – stark schwankende Starkwinde, die mit Geschwindigkeiten von bis zu 540 Kilometern (die stärksten natürlich auftretenden Winde überhaupt) für das globale Wetter sorgen. Hier oben in zehn bis 15 Kilometer Höhe wird die kalte Polarluft von warmer Subtropenluft getrennt. Beeinflusst wird der Jetstream wiederum von einem gewaltigen Luftwirbel im nächsthöheren Stockwerk der Atmosphäre.

Wärmeperiode am Nordpol

In der Stratosphäre, in 15 bis sechzig Kilometern Höhe, bildet sich im Winterhalbjahr der Polarwirbel, der arktische Kälte und Kaltluft nach Mitteleuropa bringt. Seit 15 Jahren beobachten Meteorologen allerdings, dass der Polarwirbel instabiler wird. Immer öfter wandert arktische Kaltluft nach Süden, während umgekehrt Warmluft zum Nordpol gepumpt wird.

Das unübliche Verhalten des Jetstreams führt zu globalen Wetteranomalien. Am Nordpol herrschen im Winter normalerweise Temperaturen von minus 30 bis minus 40 Grad. Tatsächlich ist es aber zwei bis vier Grad warm. Die kälteste Luft findet sich dadurch derzeit nicht am Nordpol, sondern weiter südlich in Nordamerika und Sibirien. In Mitteleuropa führt die arktische Wärmeperiode zu einem Winter in Mitteleuropa, der diesen Namen nicht verdient. Auf lange Sicht könnten Frost und Schnee immer weiter abnehmen, prognostizieren Meteorologen.

Trockenster Winter in der Schweiz seit 150 Jahren

Die Schweiz erlebt derweil den trockensten Dezember seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor rund 150 Jahren. „Der Dezember 2016 kann als schneeärmster Dezember seit Messbeginn bezeichnet werden“, schreibt das Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos. Von einer „außergewöhnlichen Situation“ spricht Massimilano Zappa von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft in Zürich. „In früheren Jahren gab es mindestens in den höheren Lagen Schnee, wenn zum Teil auch nur wenig.“

In der Westschweiz fiel stellenweise kein einziger Tropfen Regen, wie der Schweizer Wetterdienst berichtet. In den durch den Föhn besonders ausgetrockneten Gebieten auf der Alpensüdseite wurde die höchste Waldbrand-Gefahrenstufe ausgerufen. In den Kantonen Wallis, Graubünden und Tessin galt zu Silvester ein absolutes Feuerverbot im Freien.