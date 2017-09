Waiblingen Streit im Klassenzimmer führt zu gebrochener Nase

Ein Lehrer weist am Mittwochvormittag einen Schüler an, die Tafel zu putzen. Da dieser zu bequem ist, das allein zu tun, fordert er einen Mitschüler auf zu helfen. Der will sich nichts sagen lassen – der Streit eskaliert.

Waiblingen - Ein Streit im Klassenzimmer hat am Mittwoch in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) Stunden später mit einem Nasenbruch und einem demolierten Auto auf der Straße geendet.

Ein 20 Jahre alter Berufsschüler war laut Polizei im Unterricht von dem Lehrer angewiesen worden, die Tafel zu putzen. Der 20-Jährige war zu bequem, dies allein zu tun und forderte einen 18 Jahre alten Mitschüler auf, ihm zu helfen.

18-Jähriger stürzt auf geparkten BMW

Der 18-Jährige weigerte sich mit der Begründung, der Lehrer den 20-Jährigen zum Tafeldienst eingeteilt. In den folgenden Schulstunden kam es dann zu weiteren Provokationen zwischen den Schülern. Nach dem Unterricht verpasste der 20-Jährige seinem 18 Jahre Mitschüler in der Steinbeisstraße einen Kopfstoß in das Gesicht, wodurch das Opfer auf die Motorhaube eines geparkten BMW stürzte. Anschließend warf sich der 20-Jährige auf die Motorhaube und versetzte seinem Opfer noch weitere Faustschläge in das Gesicht. Der Täter musste von Zeugen vom Opfer weggezogen werden.

Der 18-Jährige erlitt eine Nasenfraktur und musste im Krankenhaus behandelt werden. An dem BMW war ein Schaden von etwa 2000 Euro entstanden. Den Täter erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.