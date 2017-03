Waiblingen Jugendgang greift 53-Jährigen an

Von red/dja 23. März 2017 - 10:42 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall (Symbolbild).Foto: dpa

Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma spricht eine Gruppe Jugendlicher an, als diese offenbar gerade eine Scheibe einschlagen will. Ein Jugendlicher tritt den Mann daraufhin in den Bauch.

Waiblingen - Ein 53-jähriger Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma ist am Mittwochabend von einer Gruppe Jugendlicher beim Postplatzforum in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) angegriffen und bestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann gegen 21.30 Uhr von Passanten darauf aufmerksam gemacht, dass eine Gruppe junger Personen gegen eine Schaufensterscheibe eines Familienzentrums schlagen würde. Dort angekommen sprach er die etwa 10-köpfige Personengruppe an.

Mehr zum Thema

Ein Jugendlicher tritt dem Mann in den Bauch

Daraufhin reagierten zwei Personen verbal aggressiv. In dieser Zeit gelang es einem unbekannten Täter, ein Smartphone aus der Jackentasche des 53-Jährigen zu entwenden. Kurz danach wurde er vermutlich von denselben Personen mit einem Fußtritt in den Bauch angegriffen. Anschließend flüchtete die Gruppe, bei der es sich um Jugendliche im Alter von etwa 18 Jahren handeln soll. Der 53-Jährige verständigte anschließend die Polizei, die mit mehreren Polizeiwagen nach den Tätern suchte.

Der Mann wurde bei dem Vorfall nur leicht verletzt. Der Wert des entwendeten Smartphones wird auf rund 500 Euro beziffert. An der Schaufensterscheibe des Familienzentrums war kein Schaden entstanden. Die Ermittlungen dauern an. Ein Täter soll circa 18 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Ein weiterer Beteiligter sei etwa 16 Jahre alt gewesen und habe auffällig starke Akne gehabt. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/950-422.