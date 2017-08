Waiblingen Fast 40 000 Euro Schaden bei Parkunfall

Von wei 15. August 2017 - 16:39 Uhr

Die Polizei meldet einen heftigen Parkunfall aus Waiblingen. Foto: Phillip Weingand / STZN

Ein 85-Jähriger will sein Auto rückwärts ausparken, plötzlich beschleunigt dieses zu stark. Fünf Autos werden beschädigt, Teile fliegen durch die Luft.

Waiblingen - Rund 35 000 bis 40 000 Euro Schaden hat am Dienstag ein 85 Jahre alter Autofahrer in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) verursacht. Laut der Polizei wollte er seinen Ford gegen 13 Uhr auf einem Kundenparkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Neustadter Hauptstraße rückwärts ausparken. Dabei beschleunigte das Fahrzeug aus ungeklärter Ursache zu schnell, prallte gegen einen VW, schob diesen auf einen Ford und prallte anschließend noch gegen einen daneben stehenden VW.

Ein weiteres Auto wurde noch durch umherfliegende Fahrzeugteile leicht beschädigt. Zwei der Unfallautos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Der Senior soll ausgesagt haben, das Gaspedal habe sich verklemmt.