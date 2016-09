Waiblingen Brand in Ausbildungszentrum

Von fro 17. September 2016 - 13:47 Uhr

Die Feuerwehr hat zum Glück nicht mehr groß eingreifen müssen.Foto: dpa

Ein Feuer in einem Spind des Waiblinger Berufsbildungswerks (BBW) hat dank des beherzten Eingreifens eines Mitarbeiters am Freitagnachmittag keinen größeren Schaden angerichtet. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Waiblingen - Ein Brand in einem Spind im Waiblinger Berufsbildungswerk (BBW) hat am Freitagnachmittag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die automatische Brandmeldeanlage hatte die Löschmänner alarmiert. Bis zu deren Eintreffen hatte allerdings bereits der technische Leiter des Gebäudes beherzt eingegriffen. Er konnte den Brand mit einem Feuerlöscher eindämmen und so Schlimmeres verhindern. Die Feuerwehr, die mit einem kompletten Löschzug ausrückte, musste nur noch das Gebäude belüften.

Mehrere Schüler bei Brandausbruch im Gebäude

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich noch mehrere Auszubildende und Ausbilder in dem Gebäude. Verletzt wurde aber Dank des Einsatzes des technischen Leiters niemand. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen offenbar davon aus, dass das Feuer mutwillig gelegt wurde. Die in dem Spind aufbewahrte Arbeitskleidung sei gegen 16.20 Uhr von einem bislang unbekannten Brandstifter entzündet worden, heißt es in deren Bericht.