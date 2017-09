Wahlwerbung in Ludwigsburg AfD-Plakate abgerissen

Von red/rob 14. September 2017 - 11:08 Uhr

Die Täter sind in drei Straßen in Ludwigsburg unterwegs gewesen. Foto: Weingand / STZN

In Ludwigsburg wurden zahlreiche Wahlwerbe-Plakate der AfD beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, die die Täter zwischen Mittwoch und Freitag beobachtet haben.

Ludwigsburg - Wie in Ditzingen, so auch in Ludwigsburg: Unbekannte haben es auf Wahlplakate zur Bundestagswahl abgesehen gehabt und mehrere Exemplare beschädigt. Während in der Strohgäu-Stadt wahllos Plakate diverser Parteien heruntergerissen wurden, stand in Ludwigsburg den Angaben der Polizei zufolge die Wahlwerbung der AfD im Fokus.

Zwischen Mittwoch und Freitag sind die Täter unterwegs gewesen

Die Täter waren unter anderem in der Robert-Franck-Allee, in der Stuttgarter Straße sowie in der Friedrichstraße auf Achse. Der Zeitraum ist relativ weit gefasst: Zwischen dem Mittwoch der vergangenen Woche und dem vorigen Freitag. Die Kriminalpolizei in Böblingen ist der Ansprechpartner für Hinweise, Telefon 0 70 31/13 00.