Wahlplakate in Leonberg Diebe stehlen und beschädigen fast 70 Plakate

Von red/dpa 13. August 2017 - 12:31 Uhr

In Leonberg hingen die Plakate wenige Stunden, dann wurden sie von Unbekannten auch schon wieder abgehängt oder beschädigt. (Symbolfoto) Foto: dpa

Lange hingen die Plakate zur Bundestagswahl in Leonberg nicht. Diebe haben in der Nacht auf Samstag fast 70 Plakate abgehängt und gestohlen oder beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Leonberg - In der Nacht zum Samstag sind in Leonberg (Kreis Böblingen) fast 70 Wahlplakate abgehängt und gestohlen worden. Die Diebe seien im gesamten Stadtgebiet unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Einige Plakate seien auch beschädigt worden.

„Von den Diebstählen sind alle großen Parteien betroffen“, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Bisher gebe es allerdings noch keine Hinweise auf die Täter. In Leonberg dürfen die Parteien seit Freitagabend um 21 Uhr plakatieren, so die Polizei.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 07152/605-0 in Verbindung zu setzen.