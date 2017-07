Wahlkampf in Ludwigsburg Anti-AfD-Parolen am Forum

Von pho/red 18. Juli 2017 - 11:57 Uhr

Am Montagabend beschmieren Unbekannte den Boden vor dem Eingang des Forums mit Anti-AfD-Parolen. Die Partei lädt an diesem Dienstag zu einer Wahlkampfveranstaltung mit dem Deutschlandchef der Partei.





Ludwigsburg - Unbekannte haben am Montagabend vor dem Forum am Schlosspark in Ludwigsburg Parolen auf den Boden geschmiert. In pinker und grüner Farbe war laut Polizeibericht vor dem Haupteingang mehrmals die Botschaft „Fck AfD“ zu lesen. Der Anlass ist wohl die am Dienstagabend im Forum stattfindende Wahlkampfveranstaltung der AfD, bei der unter anderem Jörg Meuthen, der Bundesvorsitzende und Fraktionschef im baden-württembergischen Landtag, auftritt.

Drei bislang unbekannte Täter besprühten nach Zeugenangaben am Montag gegen 22:25 Uhr den Boden vor dem Haupteingang. Dabei wurden sie von Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes beobachtet. Als die Zeugen sich näherten, flüchteten die Täter über den Radweg, der parallel zur Stuttgarter Straße verläuft, in Richtung Schorndorfer Straße.

Laut Zeugen waren es drei Täter

Die drei Täter wurden als etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß beschrieben und waren dunkel gekleidet. Mindestens einer der Unbekannte soll auf Inlineskates unterwegs gewesen sein, während ein weiterer eine Pappschablone dabei hatte. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizeidirektion Böblingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Zeugen, sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07031/13-00 zu melden.

Am Tag nach der Tat ist kaum mehr etwas zu sehen von den Parolen. Die Technischen Dienste der Stadt sind mit einem Reinigungswagen vorgefahren und haben die Graffiti vor dem Forum bereits entfernt. Nur noch auf der gegenüberliegenden Straßenseite hinter dem Kiosk finden sich Schmierereien.