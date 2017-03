Wahlkampfauftritte türkischer Politiker Mannheim stellt keine Räume zur Verfügung

Von red/dpa 15. März 2017 - 19:09 Uhr

Geplante türkische Wahlkampfauftritte sorgen zurzeit für Wirbel (Symbolbild)Foto: AP

Dass Wahlkampfauftritte türkischer Politiker das Klima vergiften, will die Stadt Mannheim mit ihrer großen türkischen Gemeinschaft nicht zulassen - und keine Räume dafür hergeben.

Mannheim/Stuttgart - Die Stadt Mannheim stellt für Wahlkampfauftritte türkischer Politiker keine Räume zur Verfügung. Das teilte die Verwaltung der Industriestadt am Rhein am Mittwoch mit. „Die aktuelle Wahlkampfrhetorik aus Ankara und Wahlkampfauftritte sind mittlerweile darauf angelegt, die Entfremdung zwischen Türkeistämmigen und Deutschen zu befördern. Daher wollen wir hier diese Art von Veranstaltungen nicht“, sagte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD).

Zuvor hatte das Innenministerium von Baden-Württemberg über geplante Auftritte von Politikern der türkischen Regierungspartei AKP in Mannheim informiert. Eine Stadtsprecherin sagte, die Entscheidung betreffe geschlossene Räume. Für Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen gelte das Demonstrationsrecht.

Die Linke forderte ein Verbot von Wahlkampfauftritten in Baden-Württemberg nach saarländischem Vorbild. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), der die Bundesregierung für zuständig hält, müsse die Reißleine ziehen. Die Entscheidung über solche Auftritte dürfe nicht länger den Kommunen aufgebürdet werden.

In Mannheim leben etwa 30 000 Menschen mit türkischen Wurzeln

Oberbürgermeister Kurz zufolge liegen der Stadt keine Erkenntnisse zu konkreten Veranstaltungen in Mannheim vor. „Wir wollen in unserer vielfältigen Stadt gut zusammenleben und keine importierten Auseinandersetzungen oder gar eine Spaltung“, betonte er. Er appelliere an alle, sich nicht „an dieser Form der Eskalation“ zu beteiligen. In Mannheim leben etwa 30 000 Menschen mit türkischen Wurzeln. Das sind rund neun Prozent der Einwohner.

In Stuttgart findet am kommenden Samstag eine Versammlung des Vereins Union europäisch-türkischer Demokraten (UETD) statt. Bei der Stadtverwaltung sind rund 20 Teilnehmer für einen Stand am zentralen Schlossplatz angemeldet. Auf einen Wahlkampfauftritt eines türkischen Politikers gebe es keine Hinweise, sagte eine Stadtsprecherin. Nach Angaben des Innenministeriums hält sich zur gleichen Zeit die Abgeordnete der Regierungspartei AKP, Ayse Sula, in der Landeshauptstadt auf.

Weder in Mannheim noch in Karlsruhe, wo ebenfalls türkische AKP-Politiker erwartet werden, sind Demonstrationen angemeldet worden.

Rund 233 000 Türken sind im Südwesten berechtigt, zwischen dem 27. März und dem 9. April über die Verfassungsänderung abzustimmen, die die Machtbefugnisse von Staatschef Recep Tayyip Erdogan ausweiten würde. Das Karlsruher Generalkonsulat der Türkei teilte mit, dass der am 18./19. März geplante Besuch des AKP-Abgeordneten Mahir Ünal in Karlsruhe und Stuttgart nicht stattfinde.