Wahlkampf in Heidelberg Merkel bei Wahlkampfauftritt mit Tomaten beworfen

Von red/dpa 05. September 2017 - 20:10 Uhr

Bundeskanzlerin Merkel reagiert gelassen auf einen Fleck auf ihrer Jacke, nachdem sie mit einer Tomate beworfen worden war. Foto: dpa

Zwischenfall im Bundestagswahlkampf: Bundeskanzlerin Angela Merkel ist in Heidelberg mit Tomaten beworfen worden. Die Hintergründe sind noch unklar.

Heidelberg - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist bei einem Wahlkampfauftritt in Heidelberg mit zwei Tomaten beworfen worden. Dabei wurde sie am Dienstag an der linken Hüfte von einigen wenigen Spritzern getroffen. Auch die neben ihr stehende Moderatorin der CDU-Veranstaltung bekam etwas ab. Merkel reagierte gelassen und reichte der Moderatorin ein Taschentuch.

Der Zwischenfall ereignete sich zum Ende der Veranstaltung auf dem Universitätsplatz. Ihre Rede hatte die Kanzlerin zu dem Zeitpunkt bereits beendet. Die Polizei bestätigte zwei zeitlich voneinander getrennte Tomatenwürfe Richtung Bühne. Wer für die Würfe verantwortlich ist, war zunächst unklar.