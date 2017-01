Wahl zur Miss Universe Die Kandidatinnen laufen sich warm

Von dpa/ala 27. Januar 2017 - 11:33 Uhr

Vor der großen Finalshow der Miss Universe Wahl am 30. Januar müssen sich die Kandidatinnen in Manila in einer Vorrunde präsentieren und sich in Abendrobe, landestypischen Kostümen und im Bikini beweisen.





Manila - Am 30. Januar findet das große Finale zur Miss Universe Wahl 2016 in der Mall of Asia Arena in Manila statt. Dann wird aus den insgesamt 86 Teilnehmerinnen aus aller Welt die schönste Frau des Universums gekrönt - die Nachfolgerin der Deutsch-Philippinerin Pia Wurtzbach. Aus Deutschland geht die 24-jährige Studentin Johanna Acs aus Eschweiler (Nordrhein-Westfalen) ins Rennen, aus der Schweiz das Model Dijana Cvijetic.

Bevor es aber so weit ist, müssen sich die Kandidatinnen in einer Vor-Show beweisen. Am Donnerstagabend ging es neben Interview- und Vorstellungsrunden, auch in pompösen Abendroben, Bikini und landestypischen Kostümen über den Laufsteg.

Zuschauer können für ihre Miss Universe abstimmen

Die deutsche Kandidatin Johanna Acs präsentierte ihr Land im wahrsten Sinne des Wortes märchenhaft: In einem aufwendigen weiß glitzernden Ballkleid mit einem Schloss als Kopfbedeckung und in Anspielung auf die deutschen Märchen mit einem Buch in der Hand schritt sie über die Bühne.

Die Show vor dem Finale ist ein Vorentscheid und dient dazu, dass sich die Zuschauer ein erstes Bild der Kandidatinnen machen können. Noch bis Samstag dürfen sie für ihre Favoritin abstimmen. Aus den Vorentscheidungen bleiben bis Montag zwölf Kandidatinnen übrig, dann sechs, dann nur noch drei. Aus diesen Top 3 wird die Siegerin gekürt. Die Veranstaltung wird weltweit übertragen.

Im vergangenen Jahr hatte es bei der Wahl - damals in Las Vegas - eine peinliche Panne gegeben: Zunächst wurde „Miss Kolumbien“ zur neuen „Miss Universe“ gekrönt. Zwei Minuten später wurde jedoch Wurtzbach - Tochter eines Deutschen und einer Philippinerin - zur Siegerin erklärt. Angeblich war alles ein Fehler des Moderators.

