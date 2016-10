Wahl zur Miss International 2016 in Tokio Das sind die schönsten Frauen der Welt

27. Oktober 2016

Am Donnerstagabend konkurrieren in Tokio 70 schöne Frauen aus der ganzen Welt um den Titel der Miss International 2016. Bei einer Probe stolzierten 27 der 70 Kandidatinnen in Bikinis über den Laufsteg.





Tokio - Lange blonde Haare oder kürzere schwarze Haare, pinke Bikinis oder hautenge Badeanzüge – am Donnerstagabend wird in Tokio die Miss International gekürt. 70 wunderschöne Frauen aus der ganzen Welt konkurrieren um den Titel. Die Wahl zur Miss International (offiziell The International Beauty Pageant) gilt als der viertgrößte Schönheitswettbewerb der Welt nach Miss World, Miss Universe und Miss Earth.

Bei einer Probe zeigten sich 27 Kandidatinnen in knappen Outfits

Die Preisverleihung gibt es bereits seit dem Jahr 1960. Damals fand der Schönheitswettbewerb im kalifornischen Long Beach statt, in den Jahren 1968 bis 1970 wurde er erstmals in Japan veranstaltet. Im Jahr 1971 zog die Veranstaltung wieder nach Long Beach, bevor sie im Jahr 2003 abermals in Japan ausgetragen wurde. Nun findet die Wahl zur Miss International seit dem Jahr 2004 entweder in China oder in Japan statt – in diesem Jahr in Tokio.

Obwohl die Frauen erst am Donnerstagabend ihren großen Auftritt haben, haben wir schon jetzt Bilder von 27 der 70 Kandidatinnen. Bei einer Probe posierten sie im Bikini oder knappen Badeanzug für die Kameras.