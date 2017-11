Wahl zu Miss und Mister Baden-Württemberg Anahita Rehbein aus Stuttgart ist die Schönste im Land

Von red/dpa/lsw 03. November 2017 - 21:01 Uhr

Sie überzeugte im Abendkleid und im Bikini: Anahita Rehbein aus Stuttgart ist zur Miss Baden-Württemberg gewählt worden. Das Pendant dazu ist Giuliano Lenz aus Konstanz, er wurde zum Mister Baden-Württemberg 2017 gekürt.





Rheinstetten - Anahita Rehbein aus Stuttgart und Giuliano Lenz aus Konstanz sind Miss und Mister Baden-Württemberg 2017. In je zwei Runden präsentierten sich die 13 Frauen und 11 Männer am Freitagabend bei der Verbrauchermesse Offerta in Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) der Jury. Die Damen trugen Abendkleid und Bikini, die Herren Anzug und Jeans mit freiem Oberkörper. Die 23-jährige Rehbein folgt auf Dominque Busch, der 28-jährige Lenz tritt die Nachfolge von Dominik Bruntner an.

Die Siegerin nimmt an der Wahl zur Miss Germany am 24. Februar 2018 im Europapark Rust teil. Der Sieger ist beim Finale am 9. Dezember in Dobbin-Linstow (Mecklenburg-Vorpommern) dabei.