Stuttgart-Zuffenhausen Neue Erkenntnisse zum Waffen-Einsatz

Von Benjamin Bauer 03. November 2016 - 12:30 Uhr

Nach der Festnahme eines 60-Jährigen, den Kinder mit einer Waffe auf einem Balkon in Stuttgart-Zuffenhausen gesehen haben wollen, gibt es seitens der Polizei neue Erkenntnisse.





Stuttgart-Zuffenhausen - Nach der Festnahme eines bewaffneten 60-Jährigen am Mittwoch in Stuttgart-Zuffenhausen steckt die Polizei am Donnerstag mitten in den Ermittlungen.

Der Mann war gegen 16 Uhr von Kindern auf dem Balkon eines Hauses in der Fleiner Straße mit einer Waffe gesehen worden. Die alarmierten Beamten nahmen ihn fest. Ebenfalls festgenommen wurde eine 17-Jährige, die sich laut eines Polizeisprechers auch auf dem Balkon aufgehalten hatte und bei der es sich um die Tochter einer Bekannten des Mannes handeln soll.

Vernehmungen gestalten sich schwierig

Was das Mädchen auf dem Balkon wollte, ist noch genauso unklar wie die Absicht des 60-Jährigen. „Wir wissen nicht, ob er die Waffe nur in der Hand hatte oder damit auch auf Menschen gezielt hat“, sagte der Polizeisprecher. Die Vernehmungen der Zeugen gestalten sich schwierig, weil es sich bei ihnen um Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren handelt.

60-Jähriger offenbar kein „Reichsbürger“

Bei dem 60-Jährigen wurden eine scharfe Handfeuerwaffe, ein Luftgewehr und eine Softair-Waffe gefunden und beschlagnahmt. Nach ersten Erkenntnissen besitzt der Mann die scharfe Waffe legal. Ob er einen Hintergrund als Jäger hat, ist derzeit aber noch unklar.

Eines steht jedenfalls fest: Zum Zeitpunkt der Festnahme war der Mann stark betrunken. Laut eines Alkoholtests der Polizei hatte er rund zwei Promille Alkohol im Blut. Hinweise darauf, dass es sich bei dem 60-Jährigen um einen sogenannten Reichsbürger handelt, haben sich laut Polizei nicht ergeben.

Erst zwei Tage zuvor hatte ein 43-Jähriger in Stuttgart-Mühlhausen mit einer Softair-Waffe aus seiner Wohnung heraus geschossen.