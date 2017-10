Waffenbehörde Stuttgart Diese illegalen Waffen geben Stuttgarter ab

Von Jonas Schöll 24. Oktober 2017 - 16:43 Uhr

Ob Schlagringe, Pistolen oder Gewehre – die Stadt Stuttgart hat dazu aufgerufen, straffrei illegale Waffen abzugeben. Wir verraten, was manche Stuttgarter bislang in die Waffenbehörde brachten.

Stuttgart - Zahlreiche Stuttgarter sind einem Aufruf der Stadt nachgekommen und haben ihre illegalen Waffen straffrei abgegeben. Insgesamt seien bislang sechs verbotene Waffen in die Waffenbehörde des Amts für öffentliche Ordnung gebracht worden, sagte Stadtsprecher Martin Thronberens am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion. Darunter seien vier scharfe Schusswaffen – drei Pistolen und ein Gewehr – gewesen. Außerdem seien noch eine Schreckschusspistole und eine Signalpistole abgegeben worden.

„Wir sind froh über jede Waffe, die aus dem Verkehr gezogen wird und keinen Menschen mehr gefährden kann“, sagte Thronberens. Nur so könnte auch verhindert werden, dass die Waffen in die falschen Hände gelangen. „Wir würden uns freuen, wenn noch mehr Waffen abgegeben werden.“ Der Sprecher machte keine Angaben zu den Menschen, die dem Aufruf in den vergangenen zwei Wochen gefolgt sind.

Was hinter der Aktion steckt

Noch bis zum 1. Juli 2018 haben Besitzer von illegalen Waffen die Möglichkeit, diese straffrei bei der Waffenbehörde des Amts für öffentliche Ordnung abzugeben. Durch diese Maßnahme will die Landeshauptstadt bewirken, dass die Anzahl illegaler Waffen sinkt. Die Stadt nimmt die Waffen kostenfrei entgegen und vernichtet sie anschließend.

Unter illegale Waffen fallen nicht nur Schusswaffen, sondern auch verbotene Gegenstände wie beispielsweise Butterflymesser, Schlagringe, Fallmesser und Stahlruten. Sie werden von der Waffenbehörde der Stadt Stuttgart, Eberhardstraße 35, angenommen. Die Abgabe der illegalen Waffen ist montags und mittwochs von 8.30 bis 13 Uhr sowie donnerstags in der Zeit von 12.30 bis 15.30 Uhr möglich.

Keine juristischen Konsequenzen

Wer zu diesen Zeiten keine Gelegenheit hat, die Waffen abzugeben, kann auch außerhalb der Öffnungszeiten einen Termin per E-Mail unter sicherheit@stuttgart.de oder unter der Telefonnummer 07 11 /216 -91911 vereinbaren.

Nicht nur die Abgabe der Waffen bleibt ohne juristische Konsequenzen. Auch der direkte Transport zur Behörde ist straffrei. Die Gegenstände sollten laut einer Mitteilung der Stadt in geschlossenen Behältnissen transportiert werden. Schusswaffen und Munition müssen außerdem getrennt vorneinander aufbewahrt werden.