Waffen in Ludwigsburger Wohnung 39-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

Von red/dja 11. Mai 2017 - 14:25 Uhr

Die Polizei durchsuchte die Wohnung des 39-jährigen Mannes in Ludwigsburg (Symbolbild).Foto: dpa

Nachbarn beobachten am Mittwochnachmittag einen 39-Jährigen, wie er offenbar auf seinem Balkon mit einem Gewehr handierte. Die Polizei durchsucht die Wohnung des Mannes.

Ludwigsburg - Ein 39-Jähriger hat am Mittwochnachmittag einen Polizeieinsatz in Ludwigsburg ausgelöst. Anwohner alarmierten die Polizei, nachdem ihnen der Verdächtige kurz nach 15:30 Uhr in der Hanseatenstraße aufgefallen war.

Der Mann soll auf einem Balkon mit einem Gegenstand hantiert haben, der aussah wie ein Gewehr. Kurz darauf waren Knallgeräusche, ähnlich Schüssen, zu hören. Polizisten umstellten mit der Unterstützung durch Kriminalbeamte das Wohngebäude des Mannes. Er wurde schließlich in der Wohnung widerstandslos vorläufig festgenommen.

Polizei findet mehrere Schusswaffen

Die anschließende Durchsuchung der Räume förderte mehrere Schusswaffen, darunter eine Pistole und Gewehre, mehrere Hiebwaffen wie Dolche und Säbel, verschiedene Munition und pyrotechnische Gegenstände, sogenannte Polenböller, zutage.

Die Gegenstände wurden sichergestellt und zum Polizeirevier gebracht. Zudem wurden Experten des Landeskriminalamts Baden-Württemberg hinzugezogen. Weitere Überprüfungen werden zeigen müssen, ob die Gegenstände tatsächlich auch als Waffen nutzbar sind.

Waffenbesitzer wieder auf freien Fuß

Der 39-Jährige konnte nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Gegebenenfalls wird er mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen müssen.