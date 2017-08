Wacken-Typologie Eine schrecklich laute Familie

Von Michael Setzer 02. August 2017 - 14:12 Uhr

Für viele die ultimative Freakshow, für die anderen: endlich normale Leute. Beim Heavy Metal Festival im norddeutschen Wacken, das dieses Wochenende stattfindet, trifft sich einmal im Jahr ein kunterschwarzer Haufen Rockfans. Falls Sie zum ersten Mal selbst dort hin gehen: Grüße, bitte!





Wacken - Das Wacken Open Air findet seit 28 Jahren in der norddeutschen Gemeinde Wacken statt. Ursprünglich auf einem kleinen Acker gestartet, besuchen jährlich mittlerweile über 75 000 Heavy Metal Fans aus der ganzen Welt das Festival. Die Karten für das Happening sind meist schon vergriffen, bevor die Fans überhaupt wissen, welche Bands auftreten werden. An diesem Wochenende spielen unter anderen Accept, Amon Amarth, Heaven Shall Burn, Kreator, Napalm Death und Megadeth. Das Wacken Open Air gilt als das weltweit größte Festival für Heavy Metal.

