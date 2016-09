VW-Abgasaffäre So schützt sich Bosch im Dieselskandal

Sobald es um die Diesel-Verfahren in den USA geht, werden die Verantwortlichen der Autobranche auf der Stelle schweigsam. Beim EU-Parlament stand Bosch nun aber doch Rede und Antwort und gab zwangsläufig Einblicke in die Verteidigungsstrategie.

Stuttgart - Hat Bosch bei der VW-Dieselaffäre mitgeholfen, oder wurde der Stuttgarter Autozulieferer von den Abgaswert-Manipulationen, die mit seiner Software vorgenommen wurden, überrascht? Von der Antwort auf diese Frage hängt für den Bosch-Konzern viel ab – musste VW doch bereits in den USA einem gigantisch teuren Vergleich in Höhe von rund 15 Milliarden Euro zustimmen. Längst interessiert sich auch die EU für den Abgasskandal.

Das europäische Parlament hat einen Untersuchungsausschuss eingerichtet, der nun zwei Bosch-Manager knapp zwei Stunden lang ins Verhör nahm.

Die Gespräche mit amerikanischen Anwälten und Justizbehörden führt der Bosch-Konzern streng geheim, und seine Vertreter weigerten sich auch vor dem Ausschuss, sich zu den Themen der Ermittlungen zu äußern – zum Missfallen der Abgeordneten. Es sei zwar zu begrüßen, dass Bosch sich den Fragen stelle - zugleich sei man aber enttäuscht, auf Fragen keine Antworten zu bekommen, mussten sich die Bosch-Vertreter anhören. Andere Abgeordnete sprachen von „vertaner Zeit" und davon, dass sie dann eben ihre „eigenen Schlüsse ziehen werden“. Weil nicht zuletzt die EU über Umweltvorschriften entscheidet, tut Bosch gut daran, dort einen guten Eindruck zu hinterlassen.

Trotz karger Antworten brachte die Befragung aber einen seltenen Einblick in die Verteidigungslinie, die Bosch auch in den USA verfolgen dürfte.

Wir waren’s nicht

„Der Zulieferer liefert zu, er kennt aber nicht das finale Ergebnis“, sagt Bosch-Cheflobbyist Peter Biesenbach. „Wir sind natürlich verantwortlich für die Integration der Subsysteme, die wir für ein Gesamtsystem zugeliefert haben.“ Die Verantwortung für das Gesamtsystem des Fahrzeugs liege aber beim Hersteller. Die beiden Bosch-Vertreter vermeiden es, das Wort VW auch nur im den Mund zu nehmen, aber es ist offenkundig, dass der Konzern argumentieren wird, lediglich Komponenten zu einem Gesamtwerk zu geliefert zu haben, das man selbst nicht kenne.

Der Hersteller als Zulieferer

Hinzu komme, dass die Motorsteuerungs-Software aus unterschiedlichen Komponenten bestehe - einem „Plattform-Teil“ und „kundenspezifischen Erweiterungen“. Die Plattform komme in der Regel vom Zulieferer und enthalte grundlegende Funktionen wie die „Bestromung“ der Pumpe. Dieses Zusammenspiel könne man sich vorstellen wie das zwischen einem PC und dem Druckertreiber, der dafür sorgt, dass beide Geräte miteinander in Verbindung treten. Bei den Erweiterungen dagegen gehe es auch um Kundenwünsche, und diese erfülle der Hersteller manchmal auch selbst. Der Hersteller könne Bosch dann eine „Blackbox“ liefern, deren Inhalt Bosch nicht kennt, aber dann in seine Software einbaut. Das wiederum verglich Krüger mit dem Computerprogramm Excel. In dieses könne man ebenfalls „Daten eingeben, und dann verändert sich etwas“. Botschaft: Manchmal wird der Hersteller zum Zulieferer - und nicht immer weiß der Zulieferer, was er da in seine Produkte einbaut.

Haben uns auf VW verlassen

Bosch prüfe bei seinen Produkten nicht nur die technische Qualität, sondern auch hinsichtlich des Prinzips der Legalität. „Dieses Prinzip setzen wir auch bei allen unseren Kunden voraus“, so Biesenbach. Der Skandal habe die gesamte Branche erschüttert, so etwas sei „in dieser Form von niemandem erwartet worden“.

Die klare Botschaft: Wenn an den Vorwürfen etwas dran sein sollte, dann nur deshalb, weil wir uns in unserem Kunden VW getäuscht haben.

Andere waren auch dabei

Daran anknüpfend argumentiert Bosch damit, bei weitem nicht der einzige gewesen zu sein, der am sogenannten Antriebsstrang arbeitet, zu dem unter anderem Motor, Getriebe und Abgasanlage gehören. Bei VW sei Bosch einer von drei Zulieferern der Motorsteuerung und habe zwar das System für den Zweiliter-Motor geliefert, nicht aber für den 1,2- und den 1,6-Liter-Motor. Zudem arbeiteten an diesem Antriebsstrang viele Zulieferer mit. „Wenn der Hersteller zum Beispiel das Einspritzsystem von Bosch hat, dann nimmt er mit großer Sicherheit andere Teile nicht von Bosch“, sagt Diesel-Entwicklungschef Michael Krüger.

Schon das Einspritzsystem bestehe aus vielen unterschiedlichen Kompetenten wie einer Pumpe, dem Injektor und der Sensorik; daneben gehöre zum System ein Luftsystem mit Turbolader und der Abgasrückführung sowie die Abgasnachbehandlung mit Katalysatoren, Filtern und Sensoren. „Das zieht sich so durch den gesamten Antriebsstrang“, sagt Krüger und vergleicht das Zusammenspiel zwischen Hersteller und Zulieferer mit einem Buffet, das die Zulieferer bereitstellten und aus dem der Hersteller dann das aussuche, was er braucht. „Der einzige, der das gesamte Buffet kennt, ist der Hersteller.“

Wir können sauber

Bosch liefert Dieseltechnologie nicht nur an VW, sondern auch an fast alle Hersteller, sagt Cheflobbyist Biesenbach. Bei Tests der französischen, britischen und deutschen Zulassungsbehörden hätten 14 Fahrzeuge die Stickoxid-Grenzwerte eingehalten - nicht im Labor, sondern im realen Verkehrsgeschehen. 13 davon hätten Motorsteuerungsgeräte von Bosch gehabt. „Die Technik steht schon heute zur Verfügung, um die Emissionen wirksam zu reduzieren“, sagt Biesenbach. Doch warum diese Technik dann bei VW nicht zum Einsatz kam, werden VW und Bosch noch beantworten haben.

Wir hätten’s gern strenger

Die krasse Differenz zwischen den Abgaswerten auf dem Prüfstand und im echten Verkehr wurde schon lange diskutiert, und sie tritt auch bei Fahrzeugen auf, die nicht manipuliert sind. Abgeklebte Türspalte, profillose und viel zu stark aufgepumpte Reifen, abgeschaltete Stromverbraucher wie Scheinwerfer oder Klimaanlage - all das trägt dazu bei, dass die Testbedingungen weit von dem abweichen, was ein Auto in der Realität zu leisten hat. Mit abgefahrenen Reifen dürfe ein Auto sogar nicht einmal auf die Straße. Entsprechend groß sind die Abweichungen zwischen den Verbräuchen. Bosch unterstütze die Einführung von Testverfahren, bei denen Abgasemissionen unter Echtbedingungen ermittelt werden, schon lange, sagt Biesenbach. Wenn Bosch für eine Bekämpfung des Missbrauchs eintritt, so die Botschaft, ist man ja wohl nicht auf Manipulationen angewiesen. In die gleiche Richtung weist auch die Aussage, Bosch unterstütze die im Juni eingeführte Regelung, wonach Autohersteller künftig gegenüber den Zulassungsbehörden offenlegen müssen, mit welchen technischen Maßnahmen sie die Abgasvorschriften erreichen. Da kann dann auch etwas Lob an die Abgeordneten nicht schaden: Die Regulierung durch die EU sei „Schlüssel und Treiber für Innovation und Entwicklung“, sagt Biesenbach.

Wir brauchen den Diesel

Für Einsparungen beim Treibhausgas CO2 brauche man auch hoch effiziente Verbrennungsmotoren, zu denen auch der Diesel zähle, sagt Bosch. Allein in die Elektrifizierung des Antriebs investiere Bosch im Jahr eine halbe Milliarde Euro; in Forschung und Entwicklung beschäftigte Bosch fast 56 000 Mitarbeiter und investiere dort fast zehn Prozent vom Umsatz, in der Kraftfahrzeugsparte sogar noch mehr. Die unausgesprochene Botschaft dieser Gegenüberstellung lautet: Die von der EU anstrebte Umstellung auf Elektromobilität kostet uns bisher Unsummen, die wir nur aufbringen können, solange wir mit dem Diesel gutes Geld verdienen.