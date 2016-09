VVS-Störungsmelder Verspätungen und Ausfälle bei R8 und S1

Aufgrund einer Signalstörung in Stuttgart-Zuffenhausen kommt es bei den S-Bahnen der Linien S4 in Richtung Marbach (N), S5 in Richtung Bietigheim-Bissingen, S6 in Richtung Weil der Stadt und S60 in Richtung Böblingen zu Verspätungen. Es kann vereinzelt auch zu Teilausfällen und Ausfällen kommen, berichtet der VVS.