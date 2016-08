VVS-Störungsmelder R3 und S3: Streckensperrung

Außerdem legt eine Oberleitungsstörung die Strecke zwischen Hauptbahnhof und Schwabstraße lahm. Die Strecke ist in beiden Richtungen nicht mehr befahrbar. So sieht der geänderte Fahrplan des VVS aus:

- Die Linie S1 wird in Richtung Kirchheim/Teck und Herrenberg über Stuttgart Hauptbahnhof (oben, Gleis 3/4) umgeleitet - ohne Halt zwischen Hauptbahnhof und Vaihingen.

- Die Linie S2 wird in Richtung Schorndorf und Filderstadt über Stuttgart Hauptbahnhof (oben, Gleis 3/4) umgeleitet - ohne Halt zwischen Hauptbahnhof und Vaihingen.

- Die Linie S3 verkehrt nur zwischen Backnang und Bad Cannstatt (Gleis 2). In Bad Cannstatt Umstieg auf S1 oder S2 bzw. die Stadtbahnlinien U1 / U2 vom Wilhelmsplatz in Richtung Stadtzentrum.

- Die Linie S4 verkehrt nur zwischen Backnang bzw. Marbach und Kornwestheim. In Kornwestheim Umstieg in die S5 Richtung Stuttgart Hauptbahnhof.

- Die Linie S5 verkehrt nur zwischen Bietigheim und Stuttgart Hauptbahnhof (oben, Gleis 2).

- Am Hauptbahnhof Umstieg auf S1 oder S2 ab Hauptbahnhof (oben, Gleis 3/4).

- Die Linie S6 verkehrt nur zwischen Weil der Stadt und Feuerbach. In Feuerbach Umstieg auf die S5 Richtung Stuttgart Hauptbahnhof (oben, Gleis 2) oder auf die Stadtbahnlinien U6 (Stadtzentrum).

- Die Linie S60 verkehrt nur im Pendelbetrieb zwischen Böblingen und Renningen.