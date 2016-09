VVS-Störungsmelder Fahrleitungsschaden bremst U12 aus

Von red 05. September 2016 - 08:11 Uhr

Wegen eines Fahrleitungsschadens ist die Strecke der Stadtbahnlinie U12 zwischen Stadtbibliothek und Löwentor zurzeit gesperrt. Nähere Informationen erhalten Sie in unsererm Störungsmelder.

Stuttgart - Ob Signalstörung bei der S-Bahn oder Unfall im Stadtbahnverkehr: In unserem Störungsmelder erfahren Sie, wo es gerade im Gebiet des Verkehrsverbunds Stuttgart (VVS) hakt - und wie Sie trotzdem ans Ziel kommen.

+++ 5. September +++

+++ 4. September +++

Aufgrund einer Signalstörung in Stuttgart-Zuffenhausen kommt es bei den S-Bahnen der Linien S4 in Richtung Marbach (N), S5 in Richtung Bietigheim-Bissingen, S6 in Richtung Weil der Stadt und S60 in Richtung Böblingen zu Verspätungen. Es kann vereinzelt auch zu Teilausfällen und Ausfällen kommen, berichtet der VVS.