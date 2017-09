Vulkan auf Bali Mehr als 34 000 Menschen geflohen

Von red/AP 24. September 2017 - 12:55 Uhr

Auf der indonesischen Insel Bali brodelt seit Tagen ein Vulkan bedrohlich vor sich hin. Mittlerweile flüchten die Menschen zu Tausenden.





Bali - Der bedrohlich aktive Vulkan Agung hat auf Bali mittlerweile mehr als 34 000 Menschen in die Flucht getrieben. Das teilte die indonesische Katastrophenschutzbehörde am Sonntag mit. Zuvor war geschätzt worden, dass sich weitaus weniger Menschen aus der Region um den Vulkan in Sicherheit bringen müssten. In einem Umkreis von neun bis zwölf Kilometern um den Krater galt eine Evakuierungsanordnung.

Die indonesischen Behörden hatten die Alarmstufe für den Vulkan am Freitag wegen immenser seismischer Aktivitäten auf das höchste Niveau angehoben. Zuletzt war der Agung im Jahr 1963 ausgebrochen. Aschewolken stiegen damals in eine Höhe von bis zu 20 Kilometern. Die Lava floss siebeneinhalb Kilometer weit, die Asche erreichte sogar die rund 1000 Kilometer entfernte indonesische Hauptstadt Jakarta. 1100 Menschen kamen ums Leben.

Der 3031 Meter hohe Agung liegt etwa 72 Kilometer nordöstlich der Touristenhochburg Kuta. Er ist einer von mehr als 120 aktiven Vulkanen in Indonesien. Der Inselstaat liegt auf dem pazifischen Feuerring, was ihn besonders anfällig für Vulkanausbrüche und Erdbeben macht.