Voting für Goldene Henne Helene Fischer bittet Fans um Unterstützung für ihren Flori

22. Juli 2017

Helene Fischer hat seit Mai ein neues Album auf dem Markt Foto: Kristian Schuller/Universal Music

Helene Fischer bittet ihre Fans um Hilfe: Sie sollen bei der Abstimmung für die Goldene Henne ihren Freund Florian Silbereisen und seine Band wählen!

Schlager-Queen Helene Fischer (32, "Helene Fischer") kann zwar in diesem Jahr keine Goldene Henne gewinnen, dennoch sollen ihre Fans fleißig abstimmen - und zwar für ihren Lebensgefährten Florian Silbereisen (35) und seine Band Klubbb3! Auf ihren Social-Media-Kanälen hat Fischer einen niedlichen Aufruf gepostet, mit dem sie ihre Fans um Unterstützung bittet. "Ihr Lieben, heute geht es ausnahmsweise mal nicht um mich", beginnt ihr Kommentar zu einem Foto, das auf das Voting hinweist. "Die Abstimmung läuft nur noch bis zum 26.07., darum unterstützt die Jungs noch einmal kräftig", schreibt sie unter anderem. Am Ende heißt es: "Ich danke euch von Herzen!".

Florian Silbereisen ist in der Kategorie "Entertainer und Moderatoren" nominiert. In der Kategorie "Musik" ist die Konkurrenz für ihn und seine Bandkollegen Jan Smit und Christoff De Bolle relativ groß. Sie treten unter anderem gegen The Kelly Family, Die Toten Hosen, Clueso, Adel Tawil und Marc Forster an. Zahlreiche Fans erklärten in den Kommentaren bereits, dass sie dem Abstimmungswunsch nachgekommen seien und dass sie Fischers Aufruf richtig süß fänden.

Helene Fischer wurde in diesem Jahr nicht nominiert. Die Vorjahressieger müssen stets pausieren, heißt es von Seiten der "Superillu". Sie räumte aber nicht nur 2016 ab, sondern auch schon 2014, 2012, 2010 und 2008. Vielleicht klappt es ja 2018 wieder?